1300 athlètes attendus aux Jeux du Québec à Malartic

Près de 1300 athlètes sont attendus à Malartic pour la 37e Finale régionale des Jeux du Québec, qui se tiendra les 25-26 janvier et du 31 janvier au 2 février.

Des compétitions se tiendront dans 17 disciplines, dont trois sports de démonstration. La majorité des sites de compétition seront à Malartic, en plus du ski alpin à Barraute, ainsi que le badminton, les quilles et le curling à Val-d'Or.

La tenue d'un tournoi amical de hockey en classe novice, regroupant 20 équipes, viendra ajouter à l'ampleur de l'événement.

On fait des Jeux rassembleurs pour plusieurs âges, explique Catherine Larivière, présidente du comité organisateur. C'est pour ça qu’on a choisi le hockey novice, pour leur donner un avant-goût de ce qu'est une compétition amicale comme ça.

Fins prêts

À quelques jours des Jeux, les organisateurs en sont à peaufiner les derniers détails de logistique pour tous les plateaux. Quelque 300 bénévoles mettront la main à la pâte pour ces Jeux qui mobiliseront la communauté malarticoise.

Ça donne une belle visibilité pour la ville, se réjouit Catherine Larivière. Les gens s’impliquent et ça leur donne un sentiment d'appartenance à la ville. En même temps, on veut que les jeunes repartent avec plein de souvenirs et qu'ils aient du plaisir.

Derrick Frenette

L'humoriste valdorien Derrick Frenette a été choisi comme invité de la cérémonie d'ouverture, présentée le vendredi 31 janvier au Théâtre Meglab. Il y présentera un spectacle de 45 minutes.

L'humoriste Derrick Frenette sera l'invité d'honneur de la cérémonie d'ouverture. Photo : Facebook/Derrick Frenette

C'est excitant pour moi, compte tenu que mon premier emploi à été celui de coordonnateur adjoint pour les Jeux du Québec. J'ai déjà hâte d'être à Malartic , a-t-il confié dans une vidéo présentée lors de la conférence de presse de mercredi.

Selon le coordonnateur des Jeux, Pierre Dupuis, les cérémonies de cette 37e Finale ont été pensées en fonction des athlètes.

Le comité régional des Jeux nous a donné la latitude pour organiser la cérémonie qu’on voulait, explique-t-il. On a choisi la salle Meglab, qui peut accueillir 300 personnes, parce qu'on veut laisser la place aux jeunes. C'est la même chose pour la cérémonie de fermeture, où on a souvent eu de la misère à avoir des athlètes sur place. On va faire ça le dimanche après-midi, où nous désignerons les athlètes par excellence des Jeux­.

Il s'agira d'une quatrième Finale régionale des Jeux du Québec pour Malartic, après celles de 1977, 1995 et 2005.