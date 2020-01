La centrale nucléaire de Pickering pourrait rester en activité jusqu'en 2025

Le nouveau plan d'Ontario Power Generation (OPG) prévoit que quatre des six réacteurs nucléaires de la centrale de Pickering fonctionneront pendant une année supplémentaire au-delà de la date d'arrêt prévu à la fin de 2024, confirme le ministre de l'Énergie de l'Ontario Greg Rickford.

OPGOntario Power Generation nous a soumis une proposition visant à optimiser la fermeture de la centrale nucléaire de Pickering. [La compagnie propose] d'adopter une approche par étapes qui serait [selon OPGOntario Power Generation ] la meilleure façon de fermer la centrale en toute sécurité et de transférer son personnel.

Le nouvel échéancier proposé ferait en sorte que les six réacteurs restants seraient arrêtés un par un, plutôt que tous en même temps , précise Greg Rickford.

Le gouvernement ontarien note qu'il y aura d'abord une consultation publique avec, entre autres, la communauté et les travailleurs au cours des prochains mois.

Après cette consultation, la proposition de l' OPGOntario Power Generation devra être étudiée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) puisque l’exploitation commerciale de toute tranche de la centrale nucléaire de Pickering au-delà de 2024 nécessiterait son autorisation.

La CCSNCommission canadienne de sûreté nucléaire a renouvelé le permis d'exploitation de Pickering en 2018, lui donnant la possibilité de continuer à produire de l'électricité jusqu'au 31 décembre 2024.

Le chef du Parti vert de l'Ontario, Mike Schreiner, s'oppose au prolongement des activités de la centrale nucléaire de Pickering jusqu'en 2025.

Selon lui, les réacteurs nucléaires de la centrale mise en service en 1971 sont vieillissants.

Les réacteurs de la centrale ont été conçus pour être utilisés pendant 30 ans et pourtant, le premier ministre [ontarien] les maintient en marche tout en déchirant les contrats d'énergie propre , déclare Mike Schreiner.

Je continue de demander à [Doug Ford] de fermer la centrale nucléaire au plus tard en 2024 et de commencer le déclassement tout de suite après. Le montant initial pour garder la centrale de Pickering ouverte jusqu'en 2024 était de 1,1 milliard de dollars et cette prolongation ne fera qu'augmenter ces coûts.

Mike Schreiner, chef du Parti vert de l'Ontario