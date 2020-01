L'escouade mobilité étend ses tentacules à Montréal

Née en août 2018 afin de désengorger les trois arrondissements du centre-ville (Ville-Marie, une partie du Plateau-Mont-Royal et Sud-Ouest), l’escouade avait vu son territoire doublé un an plus tard en s’étendant à trois autres arrondissements (Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Rosemont–La-Petite-Patrie et Mercier–Hochelaga-Maisonneuve).

Elle s’occupera maintenant de l’ensemble des rues de Montréal, ce qui nécessitera l’embauche de cinq agents supplémentaires. L’escouade mobilité ajoutera aussi une personne dont la mission sera d’analyser les données et d’identifier les endroits où surviennent des problèmes récurrents afin de trouver des solutions permanentes, a spécifié Sylvain Ouellet, vice-président du comité exécutif, responsable de l'eau, des infrastructures, du réseau routier et de la Commission des services électriques de Montréal.

Si on voit que des camions de livraison reviennent toujours au même endroit, même après plusieurs contraventions, ça peut vouloir dire qu’il manque carrément de zones de livraison dans cette zone; l’agent de recherche sera en mesure de proposer davantage de solutions pour davantage de problèmes , a-t-il expliqué.

Sylvain Ouellet, mardi Photo : Radio-Canada

L’escouade mobilité existe d’ailleurs afin d’intervenir rapidement dans les situations qui gênent la fluidité de la circulation, comme un stationnement illégal, un chantier de construction qui ne respecte pas son permis ou une obstruction d’une voie réservée aux autobus.

Ça ne règle pas la congestion récurrente – pour ça, il faut améliorer les offres de transport actif et de transport en commun –, mais ça améliore la congestion incidente et adoucit les heures de pointe qui peuvent être extrêmement pénibles , selon Sylvain Ouellet.

Depuis le mois de mai dernier, les agents de l’escouade mobilité peuvent par ailleurs délivrer des contraventions, ce qui n’était pas le cas au début du projet.

Toutefois, l'objectif n’est pas de donner des contraventions, mais d’assurer la mobilité et de policer les usages , a tenu à préciser M. Ouellet, mardi.

L’escouade mobilité en chiffres Budget de 1,4 million 16 inspecteurs en arrondissement et 1 agent de recherche 10 504 interventions depuis juin 2018 95 % des situations réglées immédiatement 1999 constats d’infraction émis du 1er juin 2018 Source : Ville de Montréal