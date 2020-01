Jared Leto en vampire dans Morbius, tiré de l’univers de Spider-Man

On l’a vu dans la peau d’un Joker désaxé dans Suicide Squad, on le verra maintenant en éminent biochimiste assoiffé de sang dans Morbius. Jared Leto campe le rôle d’un antihéros vampirique dans ce film dont la bande-annonce de Sony Pictures est sortie lundi.

Le Dr Michael Morbius, brillant Prix Nobel en chimie, souffre d’une maladie du sang incurable et il cherche par tous les moyens à trouver un remède. L’un de ses tests tourne mal lorsque des chauves-souris, attirées par son sang, sont prises d’une frénésie incontrôlable. Dans le processus, le personnage de Jared Leto acquiert des superpouvoirs, comme l’écholocalisation, et il se transforme aussi en vampire. Ça tombe plutôt bien, n’est-ce pas?

Le personnage du Dr Morbius apparaît pour la première fois en 1971 dans une bande dessinée de Spider-Man, un personnage phare de l’univers de Marvel Comics. Au fil du temps, cet ennemi de Peter Parker se range autant du côté des bons que des méchants.

Dans la bande-annonce, on note d’ailleurs deux clins d’œil aux plus récentes productions de Spider-Man. On voit le Dr Morbius passer devant un graffiti de l’homme-araignée sur lequel est écrit le mot « meurtrier », et l'on reconnaît également l’acteur Michael Keaton à la toute fin de la bande-annonce. Celui-ci a joué le rôle du méchant Vautour dans Spider-Man : les retrouvailles.

Ce film de Daniel Espinosa n’est pas l’œuvre de Marvel Studios, mais plutôt une production de Sony réalisée en « association » avec Marvel, propriété de Disney. Cette appellation sert à délimiter le carré de sable de Sony, qui a notamment pigé dans l’univers Marvel pour sa série Venom, mettant en vedette Tom Hardy.

La sortie en salle du film Morbius aux États-Unis est prévue le 31 juillet prochain.