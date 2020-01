Le Red Bull Ice Cross au Massif de Charlevoix en février

Le Massif de Charlevoix sera l’hôte d’une course du championnat du monde Red Bull Ice Cross, version revampée du Red Bull Crashed Ice, le 22 février. L’entente prévoit également le retour de la compétition en 2021 et 2022.

Si le Vieux-Québec a été pendant 10 ans l'hôte de l’épreuve phare du Red Bull Crashed Ice, c’est plutôt à Petite-Rivière-Saint-François que s’arrêtera le nouveau circuit, 5 ans après la dernière course disputée dans la capitale nationale.

La station de ski de Charlevoix et le géant de la boisson énergisante ont conclu une entente de 3 ans pour la présentation d’une étape de la Fédération de skatecross tout terrain (ATSX) de calibre 500, le deuxième échelon du circuit.

On est vraiment très heureux d’accueillir un événement international à la montagne. Ça s’inscrit bien dans notre développement global de diversifier les activités et les événements , s’est réjoui le vice-président du Groupe Le Massif, André Roy, par voie de communiqué, mardi matin.

Plus de 150 participants provenant d’une vingtaine de pays s’élanceront sur la piste de 700 mètres aménagée à partir du sommet de la montagne. Les pratiques et qualifications auront lieu les 20 et 21 février, suivis de la journée de compétition.

En plus de Petite-Rivière-Saint-François, la ville de Percé, en Gaspésie, est également l’hôte d’une des 12 compétitions du circuit Red Bull Ice Cross, cette saison.