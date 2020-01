Un joueur des Blue Bombers exige des excuses de la part d'une animatrice américaine

La semaine dernière, en parlant des traits du visage de l'acteur Joaquin Phoenix, Mme Bighill a imité une personne ayant une fente labiale en remontant sa lèvre avec son doigt, sous les rires du public.

Adam Bighill, tout comme son fils de quatre mois, Beau, est né avec cette malformation.

Le sportif a subit une chirurgie réparatrice, mais soutient que l’animatrice n’a aucune idée de ce que les gens avec cette malformation vivent au quotidien.

J’ai été victime d’intimidation en grandissant, alors j’y suis habituée maintenant en tant qu’adulte, dit-il. Mais le fait est que l’intimidation vient généralement d’enfants qui ne savent pas comment contrôler leurs sentiments ou leur pouvoir.

Il souligne que Wendy Williams est une femme adulte [...] qui devrait savoir comment mieux agir .

D’après lui, en raison de sa tribune, l’animatrice doit être consciente que ses propos et ses actions peuvent être pris au premier degré.

Je suis sûr qu’elle ne voulait pas porter préjudice aux gens, dit-il. Mais le fait est qu’elle n’a aucune idée de ce que les gens traversent et ignore combien cela fait mal aux gens.

Il explique que certaines personnes ont communiqué avec lui afin de partager leur expérience personnelle.

Adam Bighill des Blue Bombers de Winnipeg soulève la Coupe Grey après leur victoire contre les Tiger-Cats de Hamilton. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le joueur indique avoir contacté l’animatrice américaine et souligne qu’il publierait des informations sur ses actions jusqu’à ce qu’elle s’excuse.

Il encourage également monsieur et madame tout le monde à soutenir les organismes de bienfaisance qui aident les personnes souffrant de fente labiale, comme Opération sourire.

Candace Myers, une bénévole d’Opération Sourire, appuie les arguments de M. Bighill par rapport à l’intimidation dont sont victimes les enfants ayant cette malformation et ajoute que dans certaines familles, l’enfant reste à la maison afin d’éviter les regards indiscrets. « Beaucoup de ces enfants veulent juste aller à l’école, dit-elle. Beaucoup d’entre eux veulent juste aller dehors et jouer au football avec leurs amis et être traités de la même manière que leurs autres amis. »

La fente labiale touche en moyenne un enfant sur 700 dans le monde.