Nintendo ouvre un parc d’attractions qui est aussi un jeu vidéo grandeur nature

Lors d’une conférence de presse tenue mardi à Osaka, au Japon, l’entreprise a annoncé que le parc devrait ouvrir ses portes au public d’ici le début des Jeux olympiques d’été 2020, qui se dérouleront à Tokyo à la fin de juillet, selon ce que rapporte le Business Insider. Il sera aménagé sur le terrain de Universal Studios Japan, à Osaka.

Inspirée de l’univers des productions notables de Nintendo, l’attraction touristique a été développée avec l’aide du créateur de Super Mario, Shigeru Miyamoto.

Selon le site de Universal Studios Japan, les personnes qui visitent le parc recevront à l’entrée un bracelet électronique, le Power Up Band, qui leur permettra de ramasser des pièces, d'affronter des personnages ennemis ainsi que d’autres visiteurs et visiteuses grâce à une application sur leur téléphone. La réalité augmentée pourrait également faire partie de l’expérience.

Les visiteurs et visiteuses seront plongés dans une mission pour récupérer un champignon doré volé par Bowser Junior, un adversaire de longue date de Mario et Luigi. Les gens retrouveront des lieux communs du jeu, comme le royaume des Champignons, le château de Peach et la forteresse de Bowser.

En 2017, Universal avait déjà confirmé qu’une des principales attractions du parc serait basée sur le jeu Mario Kart, selon Bloomberg. Les touristes pourront donc faire des courses de karting dans des voitures stylisées.

À ce stade, on n’en sait pas beaucoup plus sur le Super Nintendo World, sinon qu’après son ouverture à Osaka, Nintendo et Universal prévoient d'ouvrir d’autres parcs à Los Angeles, à Orlando en Floride et à Singapour.