Et si composter vous faisait économiser?

Au Bas-Saint-Laurent, l'ensemble des municipalités, excepté celles des MRCMunicipalité régionale de comté de Témiscouata, de La Matanie et de Rimouski-Neigette, envoient leurs matières résiduelles au lieu d'enfouissement technique (LET) de Cacouna.

Cette année, le coût pour y enfouir des déchets est passé de 100 $ à 113 $ la tonne. Une augmentation causée par l'aménagement d'un nouvel espace pour y enfouir les ordures.

Une telle cellule peut accueillir jusqu'à 50 000 tonnes de déchets par année et a une durée de vie d'environ 5 ans.

Une fois cette période terminée, des millions de dollars devront à nouveau être dépensés pour creuser un autre trou destiné, une fois de plus, à accueillir les déchets des citoyens.

La seule façon d'allonger la durée de vie de cette 9e cellule au dépotoir de Cacouna est de réduire la quantité de déchets qui y sont enfouis.

Il va falloir qu'on se serve du bac brun [...]. Au bout de la ligne, ce qui nous coûte le plus cher, c'est quand même d'envoyer ça aux vidanges , a d'ailleurs affirmé le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, en marge du dépôt du budget de sa municipalité.

En effet, les citoyens ont tout avantage à bien faire le tri de leurs déchets, puisque si les municipalités paient pour l'enfouissement, elles peuvent se faire rembourser jusqu'à 90 % des coûts payés pour le recyclage par Recyc-Québec.

Différentes subventions sont également accessibles pour la gestion des matières organiques, sans compter le Programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières résiduelles, qui subventionne les municipalités en fonction de leur performance.

La Ville de Rimouski a d'ailleurs pu récupérer près de 600 000 $ par le biais de ce programme en 2018, entre autres puisqu'elle est parvenue à réduire son taux d'enfouissement des déchets.

Par ailleurs, la nouvelle tarification de la Société d'économie mixte d'énergie renouvelable de la région de Rivière-du-Loup (SÉMER) – qui reçoit les matières organiques de la majorité des MRCMunicipalités régionales de comté de la région – devrait aussi inciter les citoyens à trier davantage leurs résidus verts.

Le prix demandé y est maintenant calculé en fonction du nombre de citoyens d'une municipalité, et non en fonction des quantités acheminées vers l'usine de biométhanisation.

Plus on détourne de l'enfouissement et qu'on envoie vers le compost, plus on économise en termes de dollars la tonne.

Jean-François Fortin, maire de Sainte-Flavie