Le délit de fuite mortel de Maurice Johnson a été capté sur vidéo

Maurice Johnson, 57 ans, est accusé d'avoir quitté les lieux après avoir happé mortellement Brady Francis, un Autochtone de 22 ans, le 24 février 2018, au Nouveau-Brunswick.

La vidéo de la caméra de surveillance du dépanneur Saint-Charles a été certifiée par la constable Caroline Thibaudeau, qui affirme avoir vu un homme qui parlait au téléphone et qui marchait vers 21 h 34, et ce, quelques minutes avant que ne passe un véhicule et que la police ne reçoive un appel 911 concernant un possible délit de fuite.

L'heure du décès de Brady Francis a été prononcée à 22 h 22, a mentionné la policière.

Brady Francis, 22 ans, de la Première nation d'Elsipogtog, a été retrouvé mort à Saint-Charles, à environ 100 kilomètres au nord de Moncton, le 24 février 2018.

Maurice Johnson, 57 ans, de Saint-Charles, a plaidé non coupable pour avoir omis de s'arrêter sur les lieux d'un accident qui a causé la mort d'une personne. Il n'est pas en détention.

Le procès de Maurice Johnson pour délit de fuite devrait durer trois semaines. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

La famille de Brady Francis était présente dans la salle et était accompagnée de membres de la Première Nation d'Elsipogtog. Une trentaine de personnes au total étaient présentes.

Même si la vidéo a été diffusée dans la salle d'audience de Moncton mardi, les personnes assises dans la salle, y compris les membres de la famille de Brady Francis, n'ont pas pu voir l'écran.

Jour 1 du procès

Plusieurs personnes ont témoigné lundi, dont un ami de Brady qui l'accompagnait à une fête le soir du 24 février.

Pendant la période de contre-interrogatoire, l’avocat de la défense, Gilles Lemieux a demandé à M. Bernard dans quelles conditions se trouvait Brady Francis lorsqu’il l’avait aperçu pour la dernière fois. Intoxiqué , a-t-il répondu.

Maurice Johson, 57 ans, de Saint-Charles, a plaidé non coupable à l’accusation d’avoir omis de s’arrêter sur la scène d’un accident ayant causé la mort d’une personne le 24 février 2018.

Aucun service de traduction

La famille de la victime avait demandé une traduction du procès, mais cette demande a été rejetée.

Le procès se tient en français, sans traduction simultanée en anglais, malgré la demande de la famille. La communauté micmaque d'Elsipogtog a dit vouloir organiser elle-même une traduction pour la suite du procès.

Deux femmes parlant français se sont portées volontaires afin de traduire les témoignages pour les membres de la famille.

Une chose avec les micmacs, c'est qu'on est tous une famille. La raison que je suis ici c'est que je comprends le français, donc tout le monde sont dans la famille. Ils sont des victimes en ce moment, donc s'il y a des informations que je peux aider, je vais le faire , a exprimé une bénévole.

Le procès se poursuit mercredi et se terminera le 31 janvier.

Avec les renseignements de Wildinette Paul et de Maeve McFadden