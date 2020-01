L'artiste salish Gus Modeste est mort

La famille, les amis et les admirateurs de l'artiste pleurent la perte de Gus Modeste, un artiste salish de renommée internationale décédé la semaine dernière à l'âge de 44 ans.

M. Modeste a grandi sur l'île Gabriola et l'île Penelakut avant d'aller à l'école secondaire Chemainus. Il y a découvert un talent pour la sculpture et la peinture.

Depuis lors, ses sculptures et gravures figurent dans des collections privées du monde entier, notamment en Allemagne, en Italie, au Japon et en Belgique. L'une de ses pièces les plus mémorables est une peinture intitulée Mother's Love.

Elle rend hommage à J35, une mère orque de la population du sud qui, dans une manifestation apparente de chagrin, refusait de délaisser le cadavre de son bébé à l'été 2018.

Mother's love (L'amour d'une mère) est l'une des gravures les plus célèbres de Gus Modeste, qui s'inspirait souvent des animaux et de la nature pour créer ses oeuvres. Photo : Gus Modeste/Facebook

L'art était un cadeau avec lequel il est né , se rappelle Francis Horne, un maître sculpteur salish qui a servi de mentor de Gus Modeste. Ça m’a toujours fasciné qu’il puisse faire de si petites sculptures avec d’aussi grandes mains .

Une vie humble et privée

L'artiste vivait une vie privée et humble à Duncan, sur l'île de Vancouver, où il utilisait son art pour s'exprimer et se connecter au reste du monde, raconte la belle-mère de Gus, Fay Modeste.

Mais la dernière décennie a été difficile, car il devait composer avec des problèmes de santé, étant atteint du syndrome de Wolff-Parkinson-White, qui cause des problèmes cardiaques.

Gus Modeste est décédé jeudi après avoir contacté sa famille et ses amis.

Il était au téléphone avec tant de gens cette nuit-là. Je pense qu'il savait qu’il allait mourir. Fay Modeste, membre de la famille

Gus Modeste a érigé des mâts totémiques à l'école secondaire Chemainus et le long d'une passerelle à Crofton, en Colombie-Britannique. Photo : Gus Modeste/Facebook

Pluie de condoléances

La famille savait que des collectionneurs d'art étrangers achetaient ses oeuvres, mais n'en avait pas réalisé l'ampleur, jusqu'à ce que des appels affluent du monde entier pour exprimer leurs condoléances.

Le frère de Modeste, Derek, est fier des réalisations de son frère. Il se souviendra toujours avec émotion des méfaits que son frère et lui ont fait quand ils étaient gamins.

Un service commémoratif aura lieu à l'école primaire de l'île Penelakut, vendredi à 9 heures.

Avec les informations de Adam van der Zwan