Un élève winnipégois de 12e année meurt de complications liées à la grippe

Le jeune garçon a eu un arrêt cardiaque à deux reprises le 7 janvier et a été transporté d’urgence à l’hôpital où il a été plongé dans un coma artificiel et a reçu un traitement antipyrétique, explique une publication Facebook de sa cousine, Mary-Anne Clarke.

Les médecins ont conclu que cela était dû à la grippe de type A , indique la publication.

Mme Clarke ajoute dans une note envoyée par courriel à CBC que Blaine Ruppenthal était un garçon beau, intelligent et gentil .

La directrice de l’École Kelvin, Maria Silva, précise dans une lettre envoyée aux parents et tuteurs de tous les élèves qu’un service de conseillers sera mis sur pied dans l’établissement pour toutes les personnes qui en auront besoin.

On espère que les gens pourront exprimer leur deuil et que les étudiants et le personnel seront en mesure de comprendre et de faire face à cette mort , indique la lettre.

Nous sommes profondément attristés par la nouvelle de sa mort , dit-elle

La lettre de l'école comprend également un lien vers une page commémorative Facebook. La famille de Blaine Ruppenthal a demandé qu’elle soit partagée afin que les amis puissent partager des souvenirs et présenter des condoléances.

Photo : Image fournie par Mary-Anne Clark / Facebook

Mme Silva encourage également des parents à prêter une oreille attentive à leurs enfants en cette période difficile.

Des mesures prises dans les hôpitaux

Plus tôt au mois de janvier, l’Office régional de la santé de Winnipeg (ORSW) a mis en place ses protocoles de débordement et son plan régional de lutte contre la grippe à la suite de l’augmentation du nombre de patients aux urgences et aux soins intensifs à cause du virus.

Dans une note de service interne envoyée au personnel obtenue par CBC/Radio-Canada, les administrateurs de l' ORSWOffice régional de la santé de Winnipeg ont déclaré qu’il y avait eu des cas confirmés de grippe de type A, de grippe de type B et de virus respiratoire syncytial.

En 2019, 17 personnes ont perdu la vie à cause de la grippe au Manitoba.