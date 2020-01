Retards et coûts du projet d’assainissement des eaux du lac à la Tortue: le maire se vide le cœur

La tournure des événements explique la hausse importante du compte de taxes municipales de certains résidents du secteur de Lac-à-la-Tortue qui doivent se raccorder au nouveau réseau d’égout municipal.

Le chantier évalué au départ à 43 millions de dollars a démarré en août 2017 et a pris fin le 20 décembre 2019. Il en coûtera finalement un peu plus de 52 millions de dollars pour le projet.

Michel Angers rappelle que la Ville de Shawinigan était tenue de retenir le plus bas soumissionnaire à son appel d’offres pour la réalisation des travaux. L’entrepreneur retenu a non seulement soumis le prix le plus bas, il avait aussi présenté un échéancier raccourci d’un an par rapport à une évaluation indépendante préalable.

Le maire de Shawinigan, Michel Angers, à l'hôtel de ville de Shawinigan Photo : Radio-Canada

La fameuse règle au Québec du plus bas soumissionnaire conforme oblige l'ensemble des municipalités à accepter que des entreprises soumissionnent bien en bas des évaluations de départ avec des résultats finaux bien différents du scénario d'origine, avec les conséquences que l'on connaît , écrit dans sa lettre le maire Michel Angers.

À qui la faute? Nous aurons à départager le tout dans les mois à venir. Extrait de la lettre ouverte du maire de Shawinigan

Des subventions moins importantes que prévu

Le maire de Shawinigan indique par ailleurs qu’une soumission retenue en bas du prix évalué entraîne la perte d’une partie de l’enveloppe de subvention ministérielle réservée à la municipalité.

Conséquence : toutes les directives de changement doivent être assumées à 100 % par les citoyens! Dans le cas qui nous concerne, c’est près de 1,8 million de dollars qui nous échappent , précise Michel Angers.

La conclusion des travaux se boucle avec un niveau de subvention de 70 % plutôt que les 83 % promis. Cette diminution s’explique, écrit le maire, par les dépassements de coûts et la réduction du montant subventionné.

Michel Angers compte maintenant tenter de convaincre les ministères concernés de remettre à Shawinigan l’ensemble des subventions annoncées

Le maire rappelle que l’objectif premier des travaux d’assainissement des eaux au lac à la Tortue était de sauver le cours d’eau de l’eutrophisation en éliminant la contamination provenant des installations septiques qui s’y déversaient. Il considère que l’objectif a été atteint par la construction d’un réseau d’égout municipal.