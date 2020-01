Les enquêteurs du BST entrent en scène en Iran

Des responsables de la sécurité aérienne du Canada, de l’Iran et de l’Ukraine se sont rencontrés mardi à Téhéran pour discuter de l’enquête sur l'écrasement du vol PS752 de la Ukraine Airlines International (UIA), rapporte la télévision d’État iranienne.

La présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), Kathy Fox, avait indiqué lundi que deux enquêteurs canadiens devaient en apprendre plus sur les balises de leur intervention au cours de cette rencontre.

Il est également attendu que les enquêteurs du BST auront accès au site où l’appareil s’est écrasé et au hangar situé à proximité où des débris ont été déplacés pour les fins de l’enquête.

Le Boeing de la UIA s’est écrasé mercredi dernier non loin de Téhéran, après avoir été abattu par un missile. Il transportait 176 personnes, dont 57 avaient la citoyenneté canadienne.

Malgré cette situation, Mme Fox a prévenu lundi que le Canada devrait avoir un rôle d'enquête limité, car l'avion n'a pas été construit et n’était pas exploité par une entreprise canadienne.

La directrice des enquêtes du BST, Natacha Van Themsche, a tout de même précisé qu’il y avait des signes précurseurs laissant croire que l'Iran permettra au BST d'assumer un rôle plus actif que ce qui est normalement permis.

L’Iran a par exemple invité le BST à participer au téléchargement et à l'analyse des boîtes noires, ce qui n'était pas obligatoire, a-t-elle souligné.

Le BST prévoit par ailleurs envoyer en Iran une deuxième équipe d'enquêteurs spécialisée dans le domaine lorsqu’il saura où et quand cette étape aura lieu, a indiqué Mme Van Themsche.

Selon elle, l’enquête doit déterminer si le tir de missile était intentionnel ou accidentel, pourquoi l’espace aérien était ouvert [malgré les menaces] et pourquoi certaines compagnies aériennes ont continué d’agir après l’accident .

Outre la présence de ces deux enquêteurs du BST, le Canada a pu dépêcher en Iran une dizaine de représentants de l'Équipe permanente de déploiement rapide (EPDR) d'Affaires mondiales Canada.

Ils doivent fournir une assistance consulaire aux familles, notamment pour identifier les victimes, rapatrier les corps et participer à l'enquête.

Selon le secrétaire du Conseil ukrainien de sécurité nationale et de défense, Oleksi Danilov, les cas de 17 victimes font l’objet de négociations afin de déterminer comment et où elles seront enterrées, rapporte mardi le Globe and Mail.

Selon des sources du quotidien, cela s’explique par le fait que l’Iran n'a jamais reconnu la double citoyenneté de ses ressortissants. Quiconque a un passeport iranien est ainsi considéré Iranien, peu importe s’il détient aussi un passeport canadien.

Le groupe de coordination composé des pays dont des ressortissants sont morts dans la tragédie se réunira jeudi à Londres, ont confirmé lundi les ministres ukrainien et canadien des Affaires étrangères, Vadym Prystaiko et François-Philippe Champagne.

Ils discuteront à cette occasion de la possibilité d’entreprendre des poursuites judiciaires contre Téhéran et du versement de compensations aux proches des victimes, a dit M. Prystaiko.

En entrevue lundi à l'émission Isabelle Richer, un avocat spécialisé en litiges civils et commerciaux, Gérard Samet, a expliqué que les proches des victimes, comme des enfants, ou des frères et soeurs, ont certains droits dans de telles situations.

En vertu de la Convention de Montréal, ils peuvent réclamer une aide d'urgence de 30 000 $ auprès de la compagnie aérienne impliquée. Cette aide pourrait atteindre 200 000 $ sur présentation de certaines pièces justificatives.