Le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, est « excité » à l'idée que le prince Harry et son épouse la duchesse de Sussex, Meghan Markle, s’installeraient dans la province à temps partiel pour y élever leur enfant Archie.

La question a été abordée lors d’une téléconférence avec le premier ministre Justin Trudeau lundi.

Nous sommes tous les deux excités par la nouvelle. Le Canada est un endroit « cool » où vivre. Nous en sommes tous très heureux en tant que Canadiens. John Horgan, premier ministre de la C.-B.

Lundi, la reine Élisabeth II a accepté d'accorder plus d'indépendance au prince Harry et à Meghan Markle, et de les laisser vivre au Canada une partie de l'année, tout en affirmant fermement leur appartenance à la famille royale.

Le couple a séjourné dans la région de Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, située au sud de l'île de Vancouver avant de faire l'annonce qu'il souhaitait vivre au Canada. Photo : Destination BC

Le duc et la duchesse de Sussex ont passé les Fêtes dans une villa isolée en bord de mer à North Saanich sur l’île de Vancouver, réjouissant l'industrie du tourisme de la région.

Le fait qu'ils se sentent à l'aise ici nous interpelle et nous pouvons nous en féliciter. John Horgan, premier ministre de la C.-B.

Ça indique que nous sommes des gens bons et gentils qui ne veulent pas s'immiscer dans la vie de personnes célèbres. Les paparazzis n'étaient pas là. En tant que groupe médiatique, vous les avez laissés seuls , a-t-il lancé aux journalistes présents lors d’une conférence de presse suivant sa téléconférence avec le premier ministre Trudeau, lundi.

Coûts royaux

John Horgan n'a pas beaucoup réfléchi aux coûts liés à l'établissement de la famille royale dans la province. Leur désir de s'installer en Colombie-Britannique, rappelle-t-il, n'est pas confirmé.

Le premier ministre a plaisanté en disant qu'il pourrait peut-être trouver du travail pour le couple, si la famille choisissait de s'installer à Victoria.

Je suis sûr que je pourrais trouver quelque chose à faire pour Harry , dit-il avec un sourire. Pour Meghan Markle, qui s'est fait connaître par son rôle dans la série américaine Suits, tournée à Toronto, M. Horgan y est allé d'une suggestion.

L'industrie du cinéma est en plein essor en Colombie-Britannique, donc je suis sûr que Meghan pourrait jouer dans une grande série, comme Riverdale, a-t-il lancé en riant. Elle serait bonne.

Avec les informations de La Presse canadienne