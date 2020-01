Les enseignants franco-ontariens amorceront une grève du zèle jeudi

Celle-ci touchera principalement les tâches administratives, a indiqué le président du syndicat, Rémi Sabourin, lors d'une conférence de presse. Parmi les tâches que les enseignants cesseront de faire : ils n'écriront pas d'appréciations dans les bulletins scolaires, ne feront pas passer le test de mathématique de l'OQRE et ne distribueront pas les communications venant des écoles ou des conseils scolaires.

L'AEFO qui représente 12 000 enseignants dans les écoles élémentaires et secondaires francophones de l'Ontario, dit notamment protester contre l'obligation de prendre des cours en ligne [...] et la réduction du choix de cours qui sont offerts [aux élèves] . 97 % de ses membres ont voté en faveur d'un mandat de grève le mois dernier.

On se sent ligoté à la table de négociations pour des décisions qui ont été prises avant le processus de négociation et ça, c'est inacceptable. Rémi Sabourin, président de l'AEFO

Le syndicat assure que les négociations se poursuivent malgré tout cette semaine et que d'autres rencontres sont aussi prévues à la fin du mois.

Notre message aux parents c'est qu'eux aussi on les entend haut et fort. Nos membres sont parents et parlent souvent avec les parents et on entend dire que d'augmenter le nombre d'élèves pas salle de classe, ce n'est pas une bonne idée , a ajouté Rémi Sabourin faisant référence aux mesures du gouvernement ontarien pour augmenter la taille des classes.

La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne n'a pas tardé à exprimer son appui à l'AEFO. Il est important de reconnaître le travail de leurs enseignant.e.s et de les appuyer dans leurs démarches de négociations. Les enseignant.e.s apportent des arguments valides, tout en gardant leurs élèves au cœur des demandes , a dit l'organisme par voie de communiqué.

Le ministre Stephen Lecce (archives) Photo : Radio-Canada

Samedi, le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, avait révélé les intentions du syndicat l'enjoignant d'ailleurs à ne pas les mettre en oeuvre et d’arrêter de jouer avec l’avenir des élèves et de centrer leurs efforts sur la conclusion d’une entente qui veille à ce que les élèves restent dans les salles de classe, comme il se doit .

Et les autres syndicats?

L'AEFO est le dernier des quatre principaux syndicats d'enseignants à déclencher des moyens de pression.

Lundi, l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens a annoncé une grève d'un jour mardi prochain et la poursuite de sa grève du zèle.

La Fédération des enseignantes et enseignants de l’élémentaire de l’Ontario a intensifié sa grève du zèle tout en annonçant le début de grèves tournantes lundi prochain.

La Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEESO) débrayera lors d'une cinquième journée de grève tournante mercredi.