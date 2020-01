Avertissement de smog en Abitibi-Témiscamingue

Selon Environnement Canada, des concentrations élevées de polluant sont prévues, ce qui pourrait entraîner une mauvaise qualité de l'air.

Le météorologue chez Environnement Canada Samir Al-Alwani a expliqué le phénomène à Des matins en or.

Le smog, c'est des petites particules fines, donc c'est l'accumulation de ces petites particules fines qui provient en général de sources comme la combustion de bois, les automobiles, l'agriculture , indique-t-il.

Essentiellement, on bâtit une concentration élevée de particules, et pour pouvoir bâtir cette concentration-là et envoyer un avertissement de smog, ça prend des conditions très stables, comme on connaît ce matin, très stables, très froides , ajoute M. Al-Almani.

Selon l'agence fédérale, le smog affecte surtout les enfants asthmatiques et les personnes atteintes de maladies respiratoires ou cardiaques.