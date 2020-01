Pas d’examen de mathématiques cette semaine en 9e année dans les écoles publiques d'Ottawa

De plus, depuis novembre dernier, ces derniers ne font plus certaines tâches, comme la préparation aux examens de l’EQAO (Education Quality and Accountability Office), l’agence qui évalue les habiletés des élèves en Ontario en lecture, écriture et mathématiques en fonction du programme provincial.

Les élèves de neuvième année qui ne passent pas l’examen de mathématiques cette semaine pourront se reprendre en juin.

Le problème est que les élèves pourraient ne pas avoir de cours de maths au prochain semestre, mais ils devront quand même passer l’examen cinq mois après avoir terminé la matière , souligne la présidente de l’ OCDSBConseil scolaire du district d’Ottawa-Carleton , Lynn Scott. Nous n’avons pas encore déterminé comment cela va fonctionner et de quelle façon nous allons compenser la situation.

Mme Scott ajoute que les résultats à l’examen de mathématiques permettent aussi aux enseignants d’ajuster leur matière, en plus de donner aux conseils scolaires de l’information sur la façon d’améliorer les cours.

Une situation dénoncée par le ministre de l’Éducation

Le ministre de l’Éducation, Stephen Lecce, a de son côté réagi lundi, déclarant que l’examen de l’ EQAOEducation Quality and Accountability Office constitue un exemple des répercussions négatives sur les élèves des moyens de pression des enseignants.

Une partie des moyens de pression annoncés par les syndicats, notamment par la FEESOFédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario , a été de se désister de la préparation pour cet examen [de mathématiques]. Cela dit, nous offrons une autre option pour les élèves en juin , a-t-il souligné.

Nous croyons qu’il est utile de passer cet examen. Stephen Lecce, ministre ontarien de l’Éducation

L’examen de l’ EQAOEducation Quality and Accountability Office peut représenter jusqu’à 30 % de la note finale en mathématiques en neuvième année. C’est cependant à l’école et au conseil scolaire de décider de compiler ou non le résultat de l’examen provincial et dans quelle proportion.

La FEESOFédération des enseignants des écoles secondaires de l'Ontario estime quant à elle que le report de l’examen de mathématiques n’aura pas de conséquences négatives sur les élèves. Les notes peuvent être basées sur les notions vues en classe , soutient le président Harvey Bischof, remettant ainsi en question la pertinence de l’examen de l’ EQAOEducation Quality and Accountability Office .

D’après les informations d’Amanda Pfeffer de CBC