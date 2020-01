Tragédie d’Ukraine International Airlines : l’Iran procède à des arrestations

Des enquêtes approfondies ont été menées et certaines personnes ont été arrêtées , a déclaré le porte-parole judiciaire Gholamhossein Esmaili, qui a été cité par des médias officiels iraniens.

Le porte-parole n’a toutefois pas confirmé combien de personnes ont été arrêtées.

Le président iranien, Hassan Rohani, a prononcé un discours télévisé mardi, au cours duquel il a affirmé que son pays doit punir tous les responsables de la catastrophe aérienne qui a tué 176 personnes, dont 57 Canadiens.

Pour notre peuple, il est très important dans cet accident que quiconque a été fautif ou négligent à tout niveau soit poursuivi en justice, a-t-il affirmé. Tous ceux qui devraient être punis seront punis.

Mercredi dernier, un Boeing de la compagnie Urkaine Airlines International s’est écrasé à Téhéran quelques minutes après son décollage, tuant tous les passagers et membres de l’équipage.

Dès le lendemain de l’écrasement, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a reconnu que l’Iran pourrait avoir abattu l’appareil à bord duquel 57 Canadiens ont perdu la vie.

L’Iran a nié avec vigueur cette hypothèse avant d’avouer, samedi, que l’avion d’Ukraine International Airlines avait été abattu de manière « non intentionnelle ».

Le commandant de la division aérospatiale du Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré endosser la « responsabilité totale » du drame.

La télévision iranienne a rapporté que l’appareil a volé à proximité d’une zone militaire sensible et a été abattu à cause d'une erreur humaine.

L’appareil a été « touché » car il a été pris pour une cible ennemie alors que les menaces étaient au plus haut niveau, selon un communiqué publié par l'agence Irna.