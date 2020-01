John Horgan rend hommage à la communauté iranienne et parle des projets de la province

Le premier ministre de la Colombie-Britannique a parlé de cette vidéoconférence, lors d'une conférence de presse lundi après-midi.

John Horgan affirme que Justin Trudeau a notamment promis qu’il l'appuierait pour améliorer les services de garde en Colombie-Britannique. Le but est d'aider les familles à trouver des places en garderie abordables et de qualité, de construire de meilleures installations et de former plus de personnes comme éducateurs de la petite enfance.

Au cours de cette première conférence de presse de l'année, John Horgan a également rendu hommage aux victimes du vol PS 752, à leurs familles et à la communauté iranienne en Colombie-Britannique.

« Au nom des Britanno-Colombiens, nos coeurs sont avec les familles qui ont été touchées par cette tragédie. Pendant mes années en tant que dirigeant du Nouveau Parti démocratique (NDP) ou en tant que premier ministre, j’ai eu le plaisir de rencontrer plusieurs Britanno-Colombiens d’origine iranienne. Depuis que je suis premier ministre, on a installé chaque année une table sur la scène ici pour célébrer la Norouz, le Nouvel An iranien. »

Budget

Le premier ministre de la Colombie-Britannique a aussi souligné qu’il rencontrera son cabinet mercredi. Il s'entretiendra entre autres avec la ministre des Finances, Carole James pour préparer le budget que son gouvernement déposera en février.

Le pipeline de Coastal GasLink va de l'avant

Le premier ministre John Horgan affirme que le gazoduc Coastal GasLink dans le nord de la Colombie-Britannique sera construit malgré les protestations en cours et un avis d'expulsion prononcé par certains chefs héréditaires autochtones de la Première Nation Wet'suwet'en.

Il affirme que les tribunaux ont statué en faveur du projet et que la primauté du droit s'appliquera pour assurer la poursuite des travaux.

Le pipeline de 670 kilomètres fait partie d'un projet de gaz naturel liquéfié de 40 milliards de dollars.

John Horgan dit que le projet a reçu l'approbation de 20 nations autochtones le long du tracé du pipeline et que son achèvement est d'une importance économique et sociale vitale pour la région.

C’est une réelle opportunité pour les Britanno-Colombiens, pour les peuples autochtones et la grande majorité le constate. John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique

Il se veut rassurant en disant que ce projet respectera l'environnement. « On est unique en tant que producteur de gaz naturel puisque nous avons un plan d’action climatique qui va atteindre les cibles désirées en 2030, 2040 et 2050, » dit-il.

Il conclut sur ce sujet en déclarant: « On veut voir un environnement qui est protégé et préservé pour les générations futures ».