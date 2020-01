Écrasement d’avion en Iran : veillée aux chandelles à Sherbrooke en mémoire des victimes

L’événement a été organisé par Farnaz Abbassi, propriétaire du restaurant Persepolis et membre de la communauté iranienne à Sherbrooke depuis 2010. Elle se disait très émue de voir autant de personnes réunies.

Début du carrousel de 8 items. Passer le carrousel? Les photos des victimes canadiennes ont été exposées devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, était sur place pour rendre hommage aux victimes. De nombreuses bougies ont été allumées pour honorer les victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier à Téhéran qui a 57 victimes canadiennes, dont un Sherbrookois. Maryam Hazini, membre de la communauté iranienne de Sherbrooke et copropriétaire du Café restaurant L situé sur la rue Frontenac, a perdu quatre membres de sa famille dans l’écrasement d’avion à Téhéran, mercredi dernier. Une personne se recueille devant des bougies allumées pour honorer la mémoire des victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier à Téhéran. Des bougies ont été allumées devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke pour honorer la mémoire des victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier à Téhéran. Une cinquantaine de personnes se sont réunies lundi, vers 17 h, en face de l’Hôtel de Ville de Sherbrooke, pour rendre un dernier hommage aux victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier, à Téhéran Fardad Tadbiri et sa fille lors de la veillée aux chandelles organisée lundi devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. Image 1 / de 8 Les photos des victimes canadiennes ont été exposées devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette Voir l'image précédente Voir l'image suivante Les photos des victimes canadiennes ont été exposées devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, était sur place pour rendre hommage aux victimes. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

De nombreuses bougies ont été allumées pour honorer les victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier à Téhéran qui a 57 victimes canadiennes, dont un Sherbrookois. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Maryam Hazini, membre de la communauté iranienne de Sherbrooke et copropriétaire du Café restaurant L situé sur la rue Frontenac, a perdu quatre membres de sa famille dans l’écrasement d’avion à Téhéran, mercredi dernier. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Une personne se recueille devant des bougies allumées pour honorer la mémoire des victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier à Téhéran. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Des bougies ont été allumées devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke pour honorer la mémoire des victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier à Téhéran. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Une cinquantaine de personnes se sont réunies lundi, vers 17 h, en face de l’Hôtel de Ville de Sherbrooke, pour rendre un dernier hommage aux victimes de l’écrasement d’avion survenu mercredi dernier, à Téhéran Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette

Chargement de l’image Fardad Tadbiri et sa fille lors de la veillée aux chandelles organisée lundi devant l'Hôtel de Ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Fanny Lachance-Paquette Fin du carrousel de 8 items. Retourner au début du carrousel?

Ce soir, l’incompréhension se mêle à la tristesse. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

On a reçu beaucoup de messages [après le drame]. Beaucoup ont montré leur intérêt de se réunir, pour être solidaires, ensemble , explique Mme Abbassi qui est originaire de la ville de Mashhad, dans le nord-est de l'Iran.

C’était très important de montrer notre solidarité aux deux communautés iranienne et sherbrookoise , continue Mme Abbassi.

Pour elle, cet élan de solidarité des Sherbrookois envers la communauté iranienne lui prouve qu’ils ne sont pas seuls ici .

Il y a un deuil qui va être très difficile à vivre et on veut être là pour les accompagner. Marie-Claude Bibeau, députée fédérale de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture

« Il est important de se serrer les coudes »

Devant la cinquantaine de personnes réunies devant l’Hôtel de Ville. C’est dans ces moments difficiles qu’il est important de se serrer les coudes et de se tendre la main , lance M. Lussier.

Beaucoup de Canadiens et d’Iraniens ont été tués. Toute notre communauté est affectée et je pense que c’est très important d’être ici, avec eux, pour leur dire qu’on les soutient , souligne Marie-Claude Bibeau, députée fédérale de Compton-Stanstead et ministre de l’Agriculture.

Maryam Hazini, membre de la communauté iranienne de Sherbrooke et copropriétaire du Café restaurant L situé sur la rue Frontenac, a perdu quatre membres de sa famille dans l’écrasement d’avion à Téhéran, mercredi dernier.