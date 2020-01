La multiplication des feux de forêt pourrait transformer la forêt boréale canadienne

L’étude examine l’impact sur la forêt boréale de l’augmentation de la fréquence des feux de forêt dus aux changements climatiques.

Pour ce faire, Ellen Whitman, une écologiste forestière pour l’Université de l’Alberta et de Ressources naturelles Canada, et ses collègues, ont comparé des étendues de forêts au climat similaire et dont l’état des sols sont semblable. Une partie de ces étendues forestières avaient été brûlées au maximum 17 ans auparavant tandis que l’autre partie avait été brûlée au minimum 30 ans auparavant.

L’étude révèle des différences frappantes entre les deux types d’étendues, selon Ellen Whitman, coauteure de l’étude.

Nous sommes assez sûrs que les impacts vont persister. Ellen Whitman, coauteure de l’étude

Les étendues pour lesquels les intervalles entre les feux étaient plus courts présentent beaucoup moins d’arbres. La majorité d’entre eux sont des trembles, au lieu des conifères habituels.

La végétation sous les arbres tels que les arbustes et l’herbe, qui recouvre normalement le sol, y est moins abondante et diversifiée. Les zones de sol minéral dénudé, où les matières organiques ont été brûlées, y sont également plus grandes et plus répandues.

Vous avez un paysage où vous êtes entourés de petits arbres rabougris , affirme Ellen Whitman.

Il y a une croûte de lichen ou quelques herbes clairsemées. C'est presque comme marcher au bord d'une prairie et passer à une lisière de forêt , ajoute la scientifique.

En comparaison, les zones où les intervalles entre les feux de forêt ont été plus longs sont beaucoup plus densément colonisées par la végétation.

Il y a beaucoup de conifères et ils sont plus près les uns des autres. Il y a de la mousse sur le sol, des fleurs et des arbustes. Ces zones ressemblent à de jeunes forêts , explique-t-elle.

Des feux de plus en plus fréquents

Plusieurs espèces d’arbres ont besoin des feux de forêt pour se reproduire, les flammes jouent donc un rôle important pour l'évolution de la forêt boréale.

Normalement, les feux de forêt surviennent au minimum tous les 30 ans ou plus. Le manque de carburant dans les zones récemment brûlées permet de contrôler cette fréquence.

Les changements climatiques changent cependant la donne.

Nous avons des journées plus chaudes et plus venteuses : l’élément déclencheur des grands feux de forêt. Les années avec des risques d'incendie extrêmes sont de plus en plus fréquentes et ces conditions viennent à bout de la résistance des zones récemment brûlées , explique Ellen Whitman.

Les forêts-parcs n’ont pas non plus la possibilité de se développer en forêt boréale. Des études démontrent en effet que la régénération d’une forêt dépend largement de la période qui suit le feu de forêt.

L’état de la forêt immédiatement après un feu est un grand indicateur de ce à quoi elle ressemblera dans l’avenir , explique la chercheuse.

Ellen Whitman insiste cependant sur le fait que les étendues de forêts aux intervalles courts sont encore petites et que la plupart des zones de la forêt boréale qui ont été brûlées récemment repoussent normalement. Les zones humides sont également moins affectées par les feux de forêt dont les intervalles sont courts que les régions plus sèches.

Des conséquences sur l'écosystème

La chercheuse affirme finalement que bien que l’industrie forestière ne devrait pas être affectée de si tôt, les animaux qui dépendent de la forêt comme les caribous et les oiseaux chanteurs seront touchés par la multiplication des feux de forêt.

Avec une saison des incendies plus longue, des incendies plus importants et une plus grande partie du paysage brûlée chaque année, la probabilité de rencontrer une zone récemment brûlée augmente. Nous subissons un raccourcissement de la fréquence des incendies dans la forêt boréale , dit-elle.

Avec les informations de La Presse canadienne