Vers un boulevard Jean Garon à Lévis?

C'est le frère cadet de Jean Garon qui en a fait la demande lundi soir lors de la séance du conseil municipal de Lévis. Emmanuel Garon a rappelé que son frère a été un acteur central dans le développement de cette route.

Il fallait que cette route-là se prolonge. Il s’est vraiment investi dans le projet. Il l’a tenu à bras de corps et il en est venu à bout. C’est ça Jean Garon , a-t-il affirmé lors de la période de questions.

Le frère de Jean Garon, Emmanuel Garon Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Jean Garon a été député de Lévis de 1976 à 1998. Il a occupé les postes de ministre de l’Agriculture et de l’Éducation. Dès son premier mandat, il a fait adopter en 1978 la Loi sur la protection des terres agricoles.

Il a ensuite quitté la politique provinciale pour devenir le maire de Lévis de 1998 à 2005. Il est décédé le 1er juillet 2014 à l’âge de 76 ans.

Combler une lacune

Emmanuel Garon croit que sa proposition viendrait combler une lacune à Lévis . Il explique que la route du Président-Kennedy est renommée au nom de plusieurs familles importantes dans d’autres villes de Chaudière-Appalaches, mais pas à Lévis.

Par exemple, dans la municipalité de Beauceville la route devient le boulevard Renaud, à Sainte-Marie, elle devient le boulevard Vachon et le boulevard Lacroix à Saint-Georges , dit-il.

La route du Président-Kennedy à Lévis. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Emmanuel Garon souligne que la route du President-Kennedy est l’endroit idéal pour honorer la mémoire de son frère.

La famille Garon avait aussi pensé au boulevard Guillaume-Couture, mais il serait contre les valeurs de Jean Garon de faire en sorte qu’il y est des laissés-pour-compte .

Il ne faut pas déshabiller Guillaume pour habiller Jean. Emmanuel Garon, frère de Jean Garon

Ouverture

Le maire de Lévis s’est montré ouvert à l’idée. Plus de cinq ans après la mort de Jean Garon, il est grand temps de compléter ce dossier-là , affirme Gilles Lehouillier.

Gilles Lehouillier, maire de Lévis Photo : Radio-Canada

La Ville a soulevé l’idée de renommer l’ancien hôtel de ville de Lauzon, l’édifice Jean-Garon. Une idée qui ne convient pas à sa famille.

Il n’a rien apporté à cet hôtel de ville. Ce n’est pas un projet de Jean Garon , a répondu Emmanuel Garon.

Gilles Lehouiller a donc proposé à la famille de former un comité. Par la suite on va pouvoir se rencontrer pour voir ce qu’on peut faire concrètement pour honorer la mémoire de Jean Garon qui a été un de nos plus grands politiciens à Lévis.

Emmanuel Garon voit cette proposition comme un très bon premier pas , mais prévient que ce n’est pas une mission réussie tant que le boulevard ne porte pas le nom de Jean-Garon .