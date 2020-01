Des rénovations en attente depuis 12 ans au poste de la SQ à Témiscouata-sur-le-Lac

Près de 12 ans après son ouverture, le dossier sur la demande de rénovation du poste de la Sûreté du Québec (SQ) de Témiscouata-sur-le-Lac pourrait bientôt franchir une nouvelle étape. Un projet d'aménagement a été déposé au Service des infrastructures de la SQSûreté du Québec et comprend, entre autres, l'aménagement des salles de transition et d'interrogatoire, des travaux d'insonorisation, la rénovation des cabinets de toilette, la réfection des planchers et la peinture.