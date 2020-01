Une Albertaine de 32 ans meurt dans une avalanche au parc national de Banff

Laura Kosakoski, une médecin de famille vivant à Canmore, est restée ensevelie sous la neige pendant 45 minutes avant que son mari Adam Campbell et un ami du couple ne la localisent et passent une heure à la déterrer.

Selon Avalanche Canada, les trois skieurs faisaient du ski hors-piste lorsque s’est déclenchée la coulée de neige.

Je me suis battu pour garder mon sang-froid , se souvient Adam Campbell, joint par téléphone.

Le skieur et son ami ont enveloppé la victime dans leurs manteaux et entamé des manoeuvres de réanimation en attendant les secours.

Quand nous l’avons trouvé, nous avons déterré son visage, mais son corps était encore enseveli. Son visage était bleu. Adam Campbell.

Une lueur d’espoir à l’hôpital

Laura Kosakoski a été transportée à Banff puis à l’hôpital Foothills par le service ambulancier aérien STARS.

Selon son mari, la skieuse, dont la température corporelle avait chuté à 24 degrés Celsius, était en arrêt cardiaque.

À l’hôpital, les médecins ont cependant réussi à la réanimer.

Elle a ensuite été transportée aux soins intensifs, où nous avons pu la voir pour la première fois depuis l’accident. Nous sommes restés à ses côtés toute la soirée, jusqu’à son décès , raconte son mari.

Selon Adam Campbell, la jeune femme a fait un deuxième arrêt cardiaque en soirée et a une fois de plus été réanimée par le personnel médical. Il précise que le lendemain matin, les médecins ont découvert que ses intestins ne fonctionnaient plus et qu'il s'agissait d'une situation « incompatible avec la vie ».

Ils ont enlevé toutes les transfusions sanguines et l’ont laissé s’éteindre lentement , ajoute-t-il.

Un dernier appel

La mère de Laura Kosakoski, qui était en vacances en Colombie le jour de l’accident, s’est rapidement envolée vers Calgary pour rejoindre sa fille.

La skieuse s’est battue contre la mort jusqu’à l'atterrissage de sa mère.

Nous l’avons mis sur haut-parleur et avons placé le téléphone près de l’oreille de Laura. Elle a pu dire au revoir à sa fille avant qu’elle décède. Adam Campbell, Laura Kosakoski

Une médecin appréciée

Laura Kosakoski avait choisi d'être médecin dans la petite communauté de Canmore après avoir étudié pendant deux ans dans le prestigieux programme d'anesthésiologie de l’Université de Calgary. Un choix qui selon son mari reflète le courage et la bienveillance de sa femme.

Elle écoutait les gens de manière inconditionnelle et leur apportait toujours beaucoup de soutien. Elle était très heureuse et vivait sa vie comme elle l’entendait. Elle a accompli de grandes choses , raconte Adam Campbell.

Ce dernier affirme également qu’elle était très appréciée de ses patients et des membres de la communauté.

C’était fascinant de voir des gens de tous les horizons l’aborder en l’appelant "Kos" . Elle était l’amie de tout le monde , dit-il.

Avec les informations de Drew Anderson et Sarah Rieger