Une première course de chiens attelés en Abitibi-Témiscamingue

Les amateurs de course de chiens attelés se retrouveront les 7 et 8 mars prochains dans le quartier Mont-Brun de Rouyn-Noranda pour la première course de chiens de traineau origanisée dans la région.

Les organisateurs de l'événement attendent des passionnés de la province, mais aussi du nord-est de l'Ontario et des États-Unis.

Des courses de trottinette de neige à deux chiens, traîneau à quatre et six chiens ainsi qu'une catégorie à nombre illimité de chiens auront lieu lors de la Course au mois de mars. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

À pied, avec une trottinette des neiges ou en traîneau, les sports canins sont populaires en Abitibi-Témiscamingue.

Pour la responsable des communications du Comité organisateur, il était logique d'organiser cette course, car des gens de la région se déplacent à l'extérieur pour faire des courses, et le climat d'ici est favorable. On a des équipes déjà équipées avec plusieurs chiens. On a quand même des catégories comme des trottinettes et le skijoring qui permettent à monsieur et madame Tout-le-Monde qui en font la fin de semaine de participer , soutient Josée Mayrand.

Elle estime qu'une distance allant jusqu'à 11,5 kilomètres pourra être parcourue pour cette première année.

Elyse Lessard, co-propriétaire du chenil d'Aiguebelle, se prépare à l'entraînement avec ses chiens. Photo : Radio-Canada / Emily Blais

La co-propriétaire du Chenil d'Aiguebelle, Elyse Lessard,prépare sa prochaine course prévue au Saguenay. Ses chiens pourront tout de même participer à la première course dans la région à Mont-Brun.

On va faire participer nos chiens avec nos employés qui auront la chance de vivre une expérience de course et de découvrir de nouveaux sentiers aussi , se réjouit-elle.

Les gens ont envie de faire quelque chose avec leur chien, quelque chose qui va apporter à leur chien, mais quelque chose qui va aussi leur apporter à eux, au niveau de la santé. Elyse Lessard, co-propriétaire du Chenil d'Aiguebelle

Elyse Lessard a d'ailleurs remarqué un engouement autour du sport canin attelé.

La santé et le bien-être avant tout

Habituée à entraîner plusieurs chiens à la fois, Elyse Lessard conseille aussi ses clients pour assurer le bien-être de l'animal.

Faire du un à un avec son chien, c'est un autre monde, une autre façon d'apprendre, souligne-t-elle. Avec la demande, les gens qui avaient beaucoup de questions, on a monté une petite formation qu'on va pouvoir offrir aux gens. [...] Quand on arrive avec son harnais, qu'il (le chien) soit content. Que ce soit toujours associé à quelque chose de positif, alors il y a plein de petits trucs à mettre en place.

Lors d'une compétition ou pour le plaisir, Elyse Lessard rappelle qu'il faut avant tout aimer les chiens avant le sport.