Avertissements d’inondation dans le Sud-Ouest de l’Ontario

Les autorités, qui estiment que les zones rurales seront les plus touchées, suivent la situation de près et ont publié des avis d’inondation dans certaines régions du Sud-Ouest de la province. Elles recommandent aux résidents d’éviter les berges de la rivière Thames et des cours d’eau adjacents.

Le niveau d'eau devrait continuer à monter jusqu'à mercredi soir au moins à Chatham. Photo : Radio-Canada / Isabelle Corriveau

Le bassin versant de la rivière Thames a reçu jusqu’à 55 millimètres de pluie, selon les secteurs, faisant monter le niveau des eaux. Comme la rivière déborde déjà à certains endroits au centre-ville de Chatham, l'Office de protection de la nature de la Lower Thames Valley a pris certaines mesures, comme la fermeture du barrage Rivard, pour détourner le courant et minimiser les dommages.

Selon Mark Peacock, agent administratif principal et trésorier de l'Office de protection de la nature de la rivière Thames inférieure et ingénieur hydraulique, le pire pour la région de Chatham devrait survenir mercredi, alors que le courant suit son cours.

Je ne veux pas dire que ce sont les changements climatiques, mais c’est anormal d’avoir autant d’eau en janvier. Mark Peacock, Office de protection de la nature de la rivière Thames inférieure

Surpris devant la montée des eaux aussi tôt dans l’année, Mark Peacock espère que les mesures préventives que met en place son équipe permettront d’éviter trop de dégâts.

L’Office de protection de la nature de la rivière Thames inférieure avertit que certains commerces et résidences de la rue King, au centre-ville et des environs pourraient subir des inondations dans leurs sous-sol au fur et mesure que l’eau continue de monter au courant de la semaine.

Certaines routes du secteur de Wallaceburg, qui a reçu jusqu’à 75 millimètres durant la fin de semaine, sont également inondées. Photo : Radio-Canada / Isabelle Corriveau

Du côté de Windsor, l'avertissement d’inondation a été levé, mais un nouveau record de précipitations a été établi samedi : 50 millimètres de pluie sont tombés.

Le précédent record pour un 11 janvier remontait à 1991, avec 13 millimètres. Il y a eu quelques inondations localisées.