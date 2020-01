Manifestation à Regina en soutien aux Wet'suwet'en

D’après une des organisatrices de l’événement, Saima Desai, la marche et les discours de protestation auront lieu sur le pont de la rue Albert, malgré le froid.

Elle estime qu’une cinquantaine de personnes seront au rendez-vous.

En plus de soutenir la Première Nation Wet'suwet'en, Sue Deranger, fondatrice du groupe Mother Earth Justice Advocates, demande à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de respecter l’avis d’éviction et les lois de la Première Nation. Elle souligne que Wet'suwet'en essaie de protéger ses terres et que la GRC n’a aucune juridiction sur son territoire.

Si le Canada est sérieux quant à la réconciliation, il doit mettre un frein à ce projet [...]. Sue Deranger, fondatrice du groupe Mother Earth Justice Advocates

Tension grandissante entre les parties

D’après Wet'suwet'en, « Coastal GasLink viole sa loi ». Cependant, le 31 décembre, le juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a prolongé une injonction qui empêche les manifestants autochtones d'entraver l'accès des travailleurs au chantier du gazoduc.

Un comité des Nations unies a demandé au Canada de suspendre l'expansion de l'oléoduc Trans Mountain, du barrage Site C et du pipeline Coastal GasLink jusqu'à ce qu'il obtienne l'approbation des Premières Nations touchées.

Cette semaine, la Première Nation a autorisé les ouvriers du pipeline Coastal GasLink à accéder temporairement au chantier pour qu'ils puissent protéger leur matériel et leurs logements du froid.