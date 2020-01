La saison 2 de M’entends-tu? ira plus en profondeur dans les drames des personnages

La deuxième saison de M’entends-tu?, présentée lundi soir à Télé-Québec, sera l’occasion de plonger plus en profondeur dans les univers d’Ada, de Fabiola et de Carolanne, les trois héroïnes de la série.

Rappelons que la première saison de M’entends-tu? a su toucher une corde sensible en évoluant dans un quartier défavorisé et en y traitant de résilience, d’amitié, de relations familiales difficiles, de violence, d’entraide et de pauvreté. Les personnages, forts de leur authenticité, ont offert une fiction tout en montagnes russes, alternant entre humour et drame.

Cette nouvelle saison en 10 épisodes va emmener les téléspectateurs et téléspectatrices dans un univers un peu différent de la première saison, où le trio féminin était présenté comme une entité. Les trois premiers épisodes seront dédiés à un seul personnage à la fois.

Deux ans après les événements de la première saison, on va d’abord faire le point sur la vie d’Ada (Florence Longpré), qui apprivoise la solitude et l’isolement. On suivra ensuite Fabiola, qui avance dans sa nouvelle vie professionnelle tout en s’occupant seule de Bébé, et finalement Carolanne (Ève Landry), prise dans un cycle de violence conjugale.

Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard dans « M'entends-tu? » Photo : Télé-Québec

C’était important pour les autrices de bien statuer que maintenant, les filles elles sont là, vous les retrouvez dans cet état-là, et dans l’épisode 4, on poursuit où elles vont , a expliqué la comédienne Ève Landry, en entrevue à l’émission Tout un matin.

Dans la saison un, je dirais qu’on a vraiment misé sur l’unité du trio. [...] Maintenant, on redécouvre ces filles là où elles en sont deux ans après, qui elles sont, qu’est-ce qu’elles sont devenues, et qu’est-ce qu’elles font toutes seules. Elles arrivent à vivre toutes seules, et on se rend compte que ce n’est pas si évident pour elles. Ève Landry, comédienne

Parler de violence conjugale

Carolanne, qui était plus discrète lors de la première saison, va se révéler un peu plus aux téléspectateurs et téléspectatrices. Le personnage interprété par Ève Landry va dévoiler une plus grande vulnérabilité, ce qui a demandé beaucoup d’efforts à la comédienne, a-t-elle expliqué dans un épisode spécial sur les coulisses du tournage, diffusé le 6 janvier.

Selon Ève Landry, la compassion pour les victimes de violence est au cœur de son travail.

Il n’y a pas une seule journée sur le plateau de tournage où on n’a pas pensé à ces victimes, à ces femmes. Il n’y a pas une journée où elles ne nous ont pas accompagnées là-dedans. [...] Le processus est tellement long pour se sortir de ce cycle-là que je pense que tous les moyens sont bons pour aller rejoindre ces femmes. « M’entends-tu? » est un de ces moyens. Ève Landry

Un succès signé M’entends-tu?

La première saison a gagné de nombreux prix Gémeaux, en plus du prix de la meilleure comédie au festival Série mania et de la meilleure série dramatique de fiction tournée dans une autre langue que l’anglais au Festival international des médias de Banff.

Outre les prix, le succès se mesure également dans la déferlante de commentaires positifs qu’ont reçus les comédiennes et les artisans et artisanes de la série.

On ne s’attendait pas à ce que ce soit un succès monstre comme ça. Je m’en fais parler tous les jours depuis que la saison 1 est sortie. Ça n’a pas de bon sens , s'enthousiasme la comédienne et chanteuse Mélissa Bédard, en entrevue avec la chroniqueuse culturelle Catherine Richer. C’est le fun que les gens aient accueilli une série comme ça, parce que c’est une série qui reflète une belle partie de la société dont on ne parle pas assez souvent.

Ce qui m’a le plus surpris, c’est les personnes âgées. Je m’étais dit que ce n’est pas le public cible, ça sacre beaucoup, on fait plein de niaiseries… et le nombre de femmes de 60 ans et plus qui m’écrivent des messages pour me dire “C’est ma vie que vous racontez, c’est ce que j’ai vécu”, “Ma mère était seule” ou “Mon père nous a élevés seul”, ou “Il y avait de la violence”, c’est capoté. Ça me touche comme ça n'a pas de bon sens. Mélissa Bédard, chanteuse et comédienne

Mélissa Bédard incarne Fabiola dans la série « M'entends-tu? » Photo : Télé-Québec

La série M’entends-tu? est une première expérience de jeu pour Mélissa Bédard, ancienne participante à Star académie en 2012. Débutante mais talentueuse, la comédienne a su jouer le rôle de Fabiola en puisant dans son expérience personnelle; elle aussi a élevé seule un enfant en étant dans le besoin, en fréquentant les banques alimentaires.

J’étais encore aux études quand je suis tombée enceinte de ma fille. Donc c’est de lâcher l’école, avec un salaire moindre, se rappelle-t-elle. Ça a été un casse-tête plus difficile que je l’aurais pensé quand j’ai dit “Oui, je fonce là-dedans à pleine tête”, mais en même temps c’était tellement un désir d’avoir Laylia qu’après coup, je n’ai jamais regretté.

Le tournage de la deuxième saison a eu lieu cet été. Une troisième saison est déjà prévue, a-t-on confirmé dans l’épisode spécial sur les coulisses.

Les trois premiers épisodes de la saison deux seront diffusés en rafale lundi soir dès 22 h sur les ondes de Télé-Québec, en plus d’être offerts sur le web. La série est une création de la comédienne Florence Longpré qui coécrit avec Pascale Renaud-Hébert. La réalisation est assurée par Charles-Olivier Michaud.