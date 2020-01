Du sel madelinot au Port de Saguenay

Chaque hiver, environ 100 000 tonnes de sel sont épandues sur les routes du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce sel de déglaçage provient essentiellement des Mines Seleine, aux Îles-de-la-Madeleine, et est entreposé au port de Grande-Anse.

Le Port de Saguenay est un des plus importants sites d'entreposage du sel de déglaçage au Québec. Ce sel est pur à 95 % et provient du Chili, de l'Égypte, mais surtout des Mines Seleine, aux îles-de-la-Madeleine.

Le sel n'appartient pas au port, il appartient au client, les Mines Seleine. Eux, ils viennent l'entreposer ici au port. C'est rentré par bateau à partir de leurs installations à la mine. Ils l'entreposent et à partir d'ici, ils le distribuent à leurs clients. Carl Laberge, président-directeur général de l'Administration portuaire du Saguenay

Le président-directeur général du Port de Saguenay, Carl Laberge, pose devant le sel de déglaçage entreposé. Photo : Radio-Canada / Jean-François Coulombe

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Ville de Saguenay sont les deux principaux acheteurs de sel dans la région. Le MTQministère des Transports du Québec en utilise plus de 50 000 tonnes par année pour entretenir les 2700 kilomètres de routes qui sont sous sa responsabilité. Depuis le début des années 1980, le gouvernement du Québec s'approvisionne exclusivement auprès des Mines Seleine. Et rien n'est laissé au hasard quand vient le temps de se procurer du sel de déglaçage. Une technicienne en travaux publics se déplace de quatre à cinq fois par semaine au port de Grande-Anse pour s'assurer de sa qualité.

Les vérifications concernent notamment le pourcentage d'humidité, la concentration de chlorure de sodium, mais également la granulométrie, c'est à dire la grosseur des grains. Véronick Lalancette, porte-parole du ministère des Transports