Régie de la plaque tournante : le NPD demande une enquête sur la location d'anciens bureaux

Dans une lettre rédigée au commissaire Ronald Barclay, en date du 13 janvier 2020, la porte-parole de l’opposition officielle au sujet de GTHRégie de la plaque tournante de transport mondial , Cathy Sproule, demande au commissaire de mener une enquête sur le possible conflit d’intérêts impliquant la ministre des Services correctionnels et de la police, Christine Tell, et son fils.

En octobre 2019, la société sMedia, détenue en partie par le fils de Christine Tell, a signé un bail de 10 ans pour la sous-location d’anciens locaux appartenant à la Régie, qui depuis 1er octobre 2019 sont gérés par Colliers International, une agence immobilière spécialisée dans les services immobiliers commerciaux. Le loyer de sMedia est toutefois moins élevé que ce que GTHRégie de la plaque tournante de transport mondial paye chaque mois.

Avant la requête de Cathy Sproule, la ministre Christine Tell avait demandé au Commissaire aux conflits d’intérêts de se pencher sur le dossier pour s’assurer que tout soit en ordre.

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique de la Saskatchewan, Ryan Meili, avait demandé un meilleur encadrement sur les règles entourant les conflits d’intérêts.

Avec les informations de Charles Lalande