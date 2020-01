Disparue depuis une semaine, Miranda Lapierre-Moreau pourrait être à Montréal

Vendredi dernier, la police affirmait qu'elle pourrait se trouver à Sept-Îles. La SQSûreté du Québec affirme maintenant qu'elle se trouverait dans la région de Montréal.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. La police demande l'aide du public pour la retrouver.

Elle mesure 1,53 mètre et pèse 70 kilos. Elle a les yeux bleus et les cheveux foncés. Elle a un piercing à la lèvre supérieure. Elle a deux tatouages, l'un en haut de la poitrine et l'autre au poignet, où il est inscrit le mot Love.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Miranda Lapierre-Moreau a disparu le 6 janvier. Photo : Radio-Canada