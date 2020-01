La neige a fait le bonheur des skieurs

En ce début de semaine, le Mont-Édouard était même exceptionnellement ouvert au grand public, ce qui a fait la joie de bien des skieurs et planchistes.

Le nombre de centimètres de neige tombés sur L'Anse-Saint-Jean durant la fin de semaine a atteint 35.

En voyant tomber pareille bordée, les responsables de la station de ski ont immédiatement flairé la bonne affaire.

Habituellement, les pentes ne sont pas accessibles au grand public le lundi, a expliqué la coordonnatrice du marketing, Marie-Ève Carrier.

Les amateurs de sports de glisse ont cependant eu accès à ce vaste terrain de jeu en plein air en tout début de semaine.

On a décidé d'ouvrir au public au complet parce qu'il est tellement tombé de neige en fin de semaine. Alors qu'à travers le Québec, il tombait de la pluie, ici, il tombait de la neige. On a décidé d'en faire profiter toute la clientèle.

Ce choix a ravi les skieurs et les planchistes rencontrés au pied des pistes et dans la cafétéria.

En fin d'avant-midi, 120 billets journaliers avaient déjà trouvé preneurs.

Leurs acheteurs venaient s'ajouter aux détenteurs de laissez-passer saisonniers ainsi qu'à environ 90 jeunes athlètes d'élite qui participaient à des camps d'entraînement au Mont-Édouard.

Comme la totalité des 32 pentes était ouverte et que les sous-bois étaient aussi accessibles, tout le monde avait les coudées franches pour s'amuser ou encore pour se perfectionner.

C'est la première fois qu'on vient un lundi et que c'est ouvert au public. Normalement, on a l'habitude d'avoir les pistes réservées pour nous et de faire nos entraînements seuls malgré que le public ne nous dérange pas du tout.

Jean-Louis Weil, entraîneur-chef au Sommet Olympia de Piedmont