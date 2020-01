Un homme est mort à bord d'un vol d'Air Canada en direction de l'Australie

Samedi, le vol de Vancouver à Brisbane a été dérouté vers la capitale hawaïenne en raison d'une urgence médicale, explique le porte-parole d'Air Canada Peter Fitzpatrick.

Le décès d'un homme âgé de 38 ans a été constaté après l'atterrissage en sol américain. Par respect pour la vie privée des clients , M. Fitzpatrick ne souhaite pas fournir plus de détails sur l'incident.

L'homme était malade avant l'embarquement et voyageait en compagnie de ses cinq enfants, de sa femme et d'un autre membre de la famille, note Jessica Lani Rich, membre d'une organisation hawaïenne à but non lucratif qui aide les visiteurs en détresse, selon le journal local Honolulu Star-Advertiser.

Les 257 passagers et 13 membres d'équipage ont ensuite quitté Honolulu dimanche pour se rendre à Brisbane, affirme M. Fitzpatrick.