Le Marché public de la Vallée-de-l'Or crée quatre nouveaux rendez-vous

La population pourra visiter jusqu'à 14 kiosques d'exposants les dimanches 2 février, 1 mars, 5 avril et 3 mai 2020, entre 9h30 et 13h30, à la salle Hécla Québec de la Place Agnico-Eagle de Val-d'Or.

Plusieurs marchands présents lors de l'été ont déjà confirmé leur présence, selon les organisateurs. De la viande, du fromage, des produits de boulangerie, du prêt-à-manger et de l'artisanat se trouveront au marché.

La directrice Marie-Pier Dupuis explique que ces activités mensuelles viendront répondre à un besoin exprimé par la clientèle et les exposants. On a accès depuis quelques années à une salle et on s'est dit "Pourquoi ne pas la mettre à profit pendant l'hiver et au début du printemps?", dit Mme Dupuis. C'est du nouveau qui va plaire à la fois aux producteurs et à la clientèle. On avait des demandes chaque année d’allonger la saison. Déjà, notre marché de printemps en avril était toujours très populaire, avec entre 800 et 1 000 visiteurs. C'était toujours un beau rendez-vous et on s'est dit que de le faire chaque mois allait permettre aux gens d'avoir accès aux produits qu'ils aiment tant.

Marie-Pier Dupuis ajoute que, si l'espace le permet, de nouveaux exposants pourront s'ajouter à ceux qui offrent déjà leurs produits au Marché public de la Vallée-de-l'Or.