Plus d’enquêteurs contre l’exploitation d’enfants à Sudbury

L’unité d’enquêteurs spécialisés dans les cas de leurre d’enfants passera ainsi de 3 à 5 membres. Le sergent-détective Blair Ramsay, qui supervise l’équipe, considère qu’il est nécessaire d’augmenter les ressources pour protéger davantage d’enfants.

Nous sommes tous dans le même bateau. Nous sommes débordés de cas et peu importe combien de personnes on ajoute dans notre unité, nous serons encore débordés. Ça nous permet simplement d’accomplir plus de travail.

Blair Ramsay, sergent-détective à la Police du Grand Sudbury