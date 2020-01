Amos se dirige vers un record d'opérations de déneigement

En date du 9 janvier 2020, quelque 4773 voyages de neige ont été transportés depuis le début de l'hiver, soit presque 1000 de plus qu'à pareille date l'an dernier.

Si la tendance se maintient, Amos devrait éclipser le record de 16 636 voyages de neige établi il y a un an. À l'opposé, l'hiver 2006-2007 avait été le moins occupé des 15 dernières années, avec 4331 voyages.

Le directeur du Service des travaux publics, Mario Grenier, explique que toute cette neige cause des maux de tête aux employés municipaux pour garder les rues plus larges dans les secteurs résidentiels.

Le fait qu’il y a de la neige presque tous les jours nous complique les choses, note-t-il. On s’attaque aux bancs de centre, mais quand on a fini, il faut quasiment recommencer. On accélère la cadence cette semaine et on vise à être capable de ramasser les bancs de côté la semaine prochaine, pour faire au moins une tournée du secteur résidentiel et éviter ce qu’on a vécu l’an passé quand les rues étaient devenues trop étroites.

Amos affirme aussi avoir modifié ses opérations dans ses dépôts à neige, pour éviter que ceux-ci ne débordent. L'utilisation d'une souffleuse sur le site permet d'empiler davantage de neige dans un même espace, selon Mario Grenier.

La Ville d'Amos rappelle enfin à la population l'importance du respect de la réglementation pour faciliter ses opérations de déneigement.