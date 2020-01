Pearl Jam : un premier album en 7 ans et une tournée nord-américaine

À l’exception d’un single en 2018, Pearl Jam n’avait pas sorti de nouvelle musique depuis Lightning Bolt, album paru en 2013. Voilà que la formation américaine, pionnière du grunge avec notamment Nirvana, Soundgarden et Alice in Chains, nous revient avec son onzième album studio, intitulé Gigaton.

Le groupe originaire Seattle, mené par Eddie Vedder, a également annoncé qu’il partait en tournée nord-américaine à partir du 18 mars, une semaine avant la sortie de Gigaton, prévue pour le 27 mars. Les vétérans rockeurs entameront cette tournée à Toronto et s’arrêteront à Ottawa (20 mars), à Québec (22 mars) et à Hamilton (24 mars) avant de se diriger vers les États-Unis. D’autres dates sont prévues à l’été pour l’Europe.

Un premier single, Dance of the Clairvoyants, devrait paraître bientôt, bien qu’on n'en sache pas plus sur sa date de sortie.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  La pochette du prochain album de Pearl Jam, « Gigaton », qui sortira le 27 mars prochain Photo : Pearl Jam

La production de cet album a été un long voyage a expliqué le guitariste de la formation, Mike McCready, dans un communiqué de presse.

C’était sombre émotionnellement et déroutant par moments, mais c’était également excitant; [l’album] est une carte routière expérimentale vers la rédemption musicale. Le fait de collaborer avec mes compères sur Gigaton m’a procuré un plus grand amour et m’a fait prendre conscience de la nécessité des connexions humaines en ces temps.

Pearl Jam a été intronisé au Temple de la renommée du Rock and Roll en 2017.