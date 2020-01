Coudre des couvertures pour des milliers de déplacés dans le monde

À Winnipeg, le plus grand rassemblement de bénévoles manitobains se tiendra à l’église mennonite Brethren de North Kildonan. Les organisateurs espèrent confectionner 300 couvertures.

Pour participer, il faut s’inscrire à l’avance. Pour ceux qui préfèrent le faire à leur propre rythme à la maison, les couvertures finies peuvent être déposées au siège social du CCM, Comité central mennonite situé au 134, Plaza Drive, le 18 janvier, de 10 h à 16 h.

Le site web du CCM Comité central mennonite comprend une section sur les caractéristiques des couvertures et une série de vidéos en trois parties sur la façon d’en fabriquer.

La couture à la main est recommandée pour les enfants de 10 ans et plus, mais pour les plus jeunes, des activités seront également offertes dans les locaux de l'église.

Warren Tyson, à gauche, et Orlando Vasquez, à droite, nouent des couettes lors de l'Assemblée de la Conférence mondiale mennonite en 2015. Photo : Fournie par / Adam Sensamaust / MCC

Selon le directeur régional du CCM Comité central mennonite pour l’Afrique australe, Vurayayi Pugeni, ce geste est très important. C'est non seulement une occasion de rencontre pour les participants, mais il envoie un message aux personnes dans le besoin qu’elles ne sont pas oubliées.

En 2019, 53 000 couvertures ont été envoyées à des personnes dans le besoin, qui les utilisent, entre autres, comme couvre-lits, diviseurs de chambre, tapis, rideaux et matelas.

Quand je vois des gens faire ces couvertures, je pense immédiatement aux sourires sur le visage des gens, dit M. Pugeni. Les gens du monde entier les apprécient et leur en sont très reconnaissants.

Fanus Premilus porte la couverture qu'elle a reçue après un tremblement de terre dans la communauté haïtienne de Bingo, en 2018. Photo : Annalee Giesbrecht / MCC

M. Pugeni raconte qu'il a rencontré une femme nommée Emily et ses neuf enfants dans un camp de réfugiés au Malawi qui avaient fui le conflit au Burundi sans aucun bien. Leur nouvelle couverture est d’une valeur inestimable, dit-il.

Pour cette famille, ajoute-t-il, ce morceau de tissu symbolise l’amour et le réconfort.