Deux victoires en deux ans pour les Hawks de Moncton

L'équipe a défendu son titre en finale face au Easter Express de l'Île-du-Prince-Édouard. La partie s'est terminée 5-1 en faveur de Moncton.

De jeunes Acadiens de cette équipe se sont démarqués tout au long du tournoi. Le gardien Samuel Leblanc de Memramcook remporte sa deuxième finale consécutive au Ice Jam. Il était devant le filet pour six des sept parties de son équipe en fin de semaine. Six victoires et autant de matchs pour le gardien de but originaire de Memramcook.

Samuel LeBlanc, gardien de but pour les Hawks de Moncton a signé six victoires en six matchs. Photo : Shelley LeBlanc/Facebook

Le jeune gardien reste humble et donne le crédit à ses coéquipiers.

On a beaucoup de joueurs de l'année passée. On a vraiment de bons leaders dans la chambre. On a vraiment bien joué tous les matchs. , raconte-t-il.

Philippe Colette a terminé la ronde des finales avec 7 points à sa fiche. Photo : Normand Léger

Philippe Colette de Saint-Antoine a marqué 2 buts en finale et termine la ronde des finales avec 7 points en trois matchs.

C'est un travail d'équipe. Les gardiens, les défenses et les avants ont tous bien joué leur rôle. Maintenant on a les provinciaux en tête. Nous avons une belle équipe d’entraîneurs qui nous aide à gagner. , explique le jeune hockeyeur.

Justin Gendron, qui s'est taillé une place sur la deuxième équipe des étoiles du tournoi, a inscrit 2 passes en finale et termine la ronde avec 5 points.

Justin Gendron et Philippe Colette sont d'ailleurs dans le top 3 des marqueurs de la ligue Bantam AAA du Nouveau-Brunswick.