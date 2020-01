Le laissez-passer universitaire (LPU) a généré plus de 1,7 million de déplacements au cours de sa première session d’existence. Un « succès indéniable » qui a eu des répercussions sur l’achalandage étudiant et sur la circulation autour du campus de l’Université Laval, soulignent ses promoteurs.

Les cinq partenaires du LPUlaissez-passer universitaire ont fait le point lundi sur les débuts du nouveau titre de transport, en vigueur depuis le 1er septembre.

Au cours de la session d’automne, 24 900 LPU ont été mis en circulation. Cet hiver, 3000 étudiants supplémentaires y auront accès.

L’Université Laval affirme avoir déjà constaté une réduction du trafic automobile aux abords du campus à l’heure de pointe, en particulier le matin.

Ces résultats sont extrêmement encourageants et nous permettent déjà de nous réjouir du succès immédiat qu'a connu la formule , a indiqué Robert Beauregard, vice-recteur exécutif et vice-recteur aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval.

Il a rappelé que le nombre de vignettes de stationnement vendues avait diminué de 21 % au cours de l’automne chez la population étudiante.

Le président du Réseau de transport de la capitale (RTC), Rémy Normand, s’est également dit « très satisfait » des résultats du LPUlaissez-passer universitaire .

Achalandage étudiant

Il rapporte que le RTCRéseau de transport de la capitale a constaté une hausse de l’achalandage étudiant de 16 %, tous titres de transport confondus, au cours de la session d’automne.

Sur les 29 100 étudiants qui étaient admissibles au LPUlaissez-passer universitaire , 86 % se le sont procuré et 94 % des détenteurs du laissez-passer l’ont utilisé au moins une fois.

À lui seul, le RTC a enregistré 1,6 million de montées avec le LPUlaissez-passer universitaire . Cela représente en moyenne 70 déplacements par session par étudiant.

Le nombre de montées totales enregistrées avec le LPUlaissez-passer universitaire a augmenté de façon constante entre septembre et novembre [...] C’est un succès indéniable , s’est réjoui M. Normand.

De son côté, la Société de transport de Lévis a observé une progression de 40 % du nombre de descentes quotidiennes aux arrêts sur le campus universitaire à l’automne 2019, par rapport à la même période en 2018.