Gratuité complète à la bibliothèque de Ville-Marie

Depuis 1978, ces frais étaient exigés aux abonnés de 14 ans et plus. Ce n’est plus le cas depuis le 1er janvier 2020.

Cette décision prise par le conseil municipal vise à rendre accessible à tous la bibliothèque municipale et ainsi augmenter l’achalandage.

Ce qui encadre la philosophie des bibliothèques, c’est vraiment une réflexion mondiale de dire qu’il faut que ce soit le plus accessible et à moindre coût à notre population. Ça fait partie du cœur des municipalités et c’est souvent le seul lieu de culture auquel les gens ont accès gratuitement , explique la directrice des communications et de la vie communautaire à la Ville de Ville-Marie, Geneviève Boucher.

Selon l’Association des bibliothèques publiques du Québec, la Ville de Ville-Marie fait partie des 10 bibliothèques québécoises ayant aboli les frais de retard.