Cory Booker laisse tomber l'investiture démocrate

Le sénateur afro-américain du New Jersey Cory Booker a annoncé lundi qu’il laissait tomber la course à l’investiture démocrate pour les présidentielles américaines.

Dans une déclaration destinée à ses partisans, M. Booker a dit estimer qu'il n'avait aucune chance de gagner, notamment en raison des problèmes de financement de sa campagne.

Je me suis lancé dans cette course pour gagner, et j'ai toujours dit que je ne continuerais pas s'il n'y avait plus de chemin vers la victoire. Le sénateur du New Jersey, Cory Booker

Notre campagne a atteint le point où nous avons besoin de plus d'argent pour l'intensifier […] – de l'argent que nous n'avons pas, et de l'argent qui est plus difficile à réunir parce que je ne serai pas sur la prochaine scène de débat et parce que l'affaire urgente de la destitution me gardera à juste titre à Washington , a-t-il expliqué.

La décision de Cory Booker intervient en effet une journée avant le débat démocrate de janvier, qui se tiendra mardi et auquel il n’avait pas réussi à se qualifier, les exigences pour participer au débat devenant progressivement de plus en plus sévères, les candidats étant trop nombreux.

Pour se qualifier cette fois, les candidats devaient avoir reçu des contributions d’au moins 225 000 donateurs différents.

Ils devaient aussi soit avoir obtenu 7 % des voix dans deux sondages s’étant tenus dans les quatre États où se tiendront les premiers votes à l’investiture, soit l'Iowa, le New Hampshire, le Nevada et la Caroline du Sud, ou 5 % des voix dans quatre sondages tenus dans ces États ou dans des enquêtes nationales.

Un appel à la pacification de la nation

Cory Booker avait lancé sa campagne le 1er février de l’an dernier, en lançant un appel à l'unité de la nation. Tout au long de sa campagne, il n’avait pas cessé de parler d’optimisme et de pacification.

Il s'est entre autres engagé à offrir une clémence totale à des milliers de trafiquants de stupéfiants non violents, et il a poussé certains des autres candidats démocrates à adopter des positions plus agressives en matière de contrôle des armes à feu. Lui-même a été le premier candidat à proposer un programme national obligeant l’obtention d’un permis de port d'arme.

Plus de détails à venir