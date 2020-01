C’est la fin pour Windows 7

Après plus de 10 ans de loyaux services, Microsoft mettra fin au soutien de son toujours populaire système d’exploitation Windows 7 dès demain, le 14 janvier.

Cela veut dire que près de 200 millions d’ordinateurs ne recevront plus d’assistance technique et de mises à jour. Concrètement, cela veut dire que l’entreprise ne règlera pas de nouvelles failles si elles sont trouvées, ce qui met à risque la sécurité de tous les utilisateurs et utilisatrices.

Microsoft et des spécialistes en cybersécurité recommandent donc de passer à Windows 10 pour bénéficier des dernières mises à jour de sécurité. Voici comment faire si vous faites partie de ceux et celles qui se servent toujours de Windows 7.

Mise à jour gratuite

Microsoft offrait aux gens sur Windows 7 ou 8 de passer gratuitement à Windows 10 à sa sortie en 2015. Bien que cette offre à durée limitée était censée prendre fin en 2016, plusieurs médias rapportent qu’il est toujours possible de passer gratuitement au dernier système d’exploitation de Windows.

Il suffit de cliquer sur ce lien  (Nouvelle fenêtre) et télécharger l’outil officiel de mise à jour de Windows 10 de Microsoft. Après avoir suivi les instructions à l’écran, vous devriez obtenir une licence Windows 10 Famille si vous étiez sur Windows 7 ou 8 Famille, ou Windows 10 Pro si vous étiez sur Windows 7 ou 8 Pro.

Si cette technique ne fonctionne pas, il est toujours possible d’acheter Windows 10 Famille pour 189 $ sur le site web de Microsoft  (Nouvelle fenêtre) .