Kelly Burke est nommée commissaire aux services en français de l'Ontario

Kelly Burke occupait le poste de sous-ministre adjointe au ministère des Affaires francophones du gouvernement ontarien de 2014 à janvier 2019.

Mme Burke est avocate de formation et travaille au sein de la fonction publique depuis près de 20 ans.

Elle a plus récemment occupé les fonctions de sous-ministre adjointe au ministère des Collèges et Universités.

La nouvelle commissaire relève dorénavant du bureau de l'ombudsman. Elle entre en fonction lundi matin.

Étant passionnément franco-ontarienne, j’ai sollicité ce rôle, car il m’offre une occasion unique de contribuer par mes connaissances et mon expérience à la promotion des droits linguistiques des francophones au sein d’un organisme renommé pour son efficacité. Kelly Burke, commissaire aux services en français

Le poste de l'ombudsman adjoint responsable de l'unité des services en français a été créé après l'abolition du Commissariat aux services en français par le gouvernement Ford.

C'était une des compressions contenues dans l'énoncé économique de l'automne 2018.

Le gouvernement Ford avait aussi annoncé la fin du bureau de la commissaire à l'environnement et de l'Intervenant provincial en faveur des enfants et des jeunes lors de ce même exercice.

Je suis ravi d’avoir trouvé Mme Burke et je sais qu’elle se fera avec succès la championne des droits linguistiques que nous souhaitons tous avoir comme Commissaire. Paul Dubé, ombudsman de l'Ontario

Un poste critiqué

La communauté franco-ontarienne avait vivement dénoncé l'abolition du Commissariat aux services en français, annoncée dans l'énoncé économique du gouvernement Ford de l'automne 2018.

Celui-ci prévoyait l'abolition du commissariat, en plus d'annuler le financement de l'Université de l'Ontario français.

Après avoir soulevé un tollé au sein de la communauté franco-ontarienne, les progressistes-conservateurs sont en partie revenus en arrière une semaine plus tard en créant un poste de responsable des services en français au sein du bureau de l'ombudsman Paul Dubé.

Malgré la mobilisation du milieu franco-ontarien, de multiples entrevues accordées par l'ancien commissaire François Boileau pour dénoncer la situation, ainsi que la publication de son ultime rapport détaillant la façon dont cette décision va redéfinir le mandat actuel du CSFCommissariat aux services en français , Doug Ford n'a pas plié.

Le 30 avril 2019 était la dernière journée de François Boileau à titre de commissaire, et la dernière journée du commissariat comme entité indépendante relevant de l'Assemblée législative.

Réactions

François Boileau a d'ailleurs félicité la nouvelle commissaire sur son compte Twitter.

Félicitations à Kelly Burke, une professionnelle intègre et certainement très compétente. Je lui offre tout mon appui, tout en lui souhaitant la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions! , écrit-il.

De son côté, la députée Amanda Simard rappelle que cette nomination était attendue depuis longtemps, mais ne change rien au niveau de la situation du bureau du commissaire aux services en français.

On n'est toujours pas dans une situation où on a un commissaire indépendant et c'est ce qu'on veut, on veut rétablir le bureau tel quel , précise-t-elle.

Mme Simard ajoute qu'elle a hâte de rencontrer Mme Burke et de voir ses premières actions . Mais elle dit aussi qu'elle continuera à demander un bureau du commissaire indépendant et non sous la supervision du bureau de l'ombudsman.

La directrice générale de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO), Mélina Leroux, a aussi félicité Kelly Burke sur son compte Twitter, au plaisir de travailler avec vous, écrit-elle.

En 2018-2019, le Bureau de l’ombudsman a reçu 27 419 plaintes, dont 61 % ont été réglées en deux semaines.