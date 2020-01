Des citoyens veulent des réponses à la hausse de taxe marquée à Lac-Beauport

On se demande vraiment ce qui explique ça , dénonce la porte-parole du comité, Sophie Ouellet.

Les hausses qu’on voit dans le budget, c’est faramineux. Seulement pour l’éclairage des rues, on voit que la hausse est de 80 % par rapport à l’an passé. On n’a pas ouvert tant de rues, rajouté tant d’éclairage, je ne comprends pas.

En 13 ans comme résidente du Lac-Beauport, jamais Sophie Ouellet ne dit avoir connu une hausse de taxe aussi importante.

Elle reproche aussi à la municipalité d’avoir manqué de transparence lors du dépôt du budget, en décembre.

Lors de la présentation du budget, les données n’ont été distribuées qu’une fois la séance terminée et les tableaux fournis ne présentaient aucune donnée comparative. Il a donc fallu que chaque citoyen fasse le travail patient de décortiquer des documents , croit-elle.

Comptabilité différente

Le maire Michel Beaulieu invite tous les citoyens à venir poser leurs questions lors de la séance du conseil municipal, lundi.

C’est toujours la même façon de procéder. Les gens prennent le temps de lire un peu tout ce qui se passe dans ce budget-là, et c’est toujours le 1er conseil de janvier dans lequel les citoyens sont appelés à poser des questions plus pointues , explique M. Beaulieu.

Si demain, il y a des réponses que les gens n’ont pas eues, ils pourront se manifester , tranche le maire.

Au sujet de l’éclairage, la hausse de 80 % s’explique par un changement dans la comptabilité budgétaire, selon lui.

La façon de faire au niveau comptabilité est différente. Dans les coûts, on inclut le travail des employés, ce qui n’était pas fait avant. On fait un budget plus ventilé et plus près de la réalité.

« Conjoncture difficile »

Adopté le 16 décembre, le budget 2020 du Lac-Beauport reflète une conjoncture difficile selon le maire Michel Beaulieu.

Nous avons constaté que certains postes de dépenses étaient sous-financés comme celui de la sécurité civile et du service d’incendie et que certains revenus escomptés n’étaient pas au rendez-vous , a expliqué le maire lors de son discours précédant l’adoption du budget.

C’est pourquoi le budget 2020 présente des dépenses additionnelles de 2,4 M$ par rapport au budget de 2019, selon le maire.

En 2020, le taux de taxe foncière augmentera en moyenne de 12,45 % pour les résidents de Lac-Beauport.