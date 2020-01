Chargement de la neige dès lundi soir à Montréal

La Ville de Montréal lancera une opération de déneigement, lundi soir, sur ses 10 000 km de chaussée et de trottoirs.

Le responsable du déneigement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau, en a fait l’annonce lundi matin sur Twitter.

Depuis samedi soir, il est tombé 11 cm (grésil et glace) , a-t-il écrit. Même si l'accumulation au sol semble moindre, elle est déjà très compactée, susceptible de glacer et ne fondra pas. D’où cette décision préventive!

M. Parenteau, qui est aussi maire de l’arrondissement de Verdun, a ajouté que l'objectif est de préserver l'accès aux puisards.

Le chargement de la neige a lieu quand les accumulations atteignent de 10 à 15 cm de neige. Les arrondissements ont 12 heures après le déclenchement des opérations par la Ville pour entreprendre le déneigement.

La priorité est normalement donnée aux grandes artères, aux rues commerciales d'envergure, aux circuits d'autobus prioritaires, aux voies réservées, aux entrées d'hôpitaux et aux rues très étroites. Les rues commerciales locales suivent. Ce n'est que lorsque ces artères sont déneigées que les équipes se concentrent sur les plus petites rues et les secteurs industriels.

Il est possible de suivre en temps réel les opérations de déneigement sur l’application Info-Neige et sur le site ville.montreal.qc.ca/deneigement.

Des informations sur les interdictions de stationnement y sont également disponibles, mais en cas de disparité avec la signalisation affichée dans les rues, c'est cette dernière qui prévaut. Les automobilistes ont donc tout intérêt à être attentifs aux affichettes jaunes ou orange qui les avisent des heures où le stationnement est interdit.

En moyenne, les équipes municipales remorquent environ 2000 voitures par jour, lors de telles opérations.

La Ville rend disponibles des places de stationnement hors rue pendant les opérations.

Elle a par ailleurs adopté de nouvelles mesures pour mieux planifier ses opérations de déneigement et de déglaçage, cette année, en particulier l’ajout de 15 stations météorologiques, ce qui portait le total à 25, réparties sur tout son territoire.

Chaque opération de chargement de la neige mobilise quelque 3000 employés et 2200 véhicules, et peut coûter aux Montréalais jusqu'à 40 millions de dollars. La Ville devrait dépenser près de 190 millions de dollars pour l'ensemble de la saison.