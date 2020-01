L'appel d’offres est terminé pour se porter acquéreur de Cannabis NB

Après plusieurs semaines, le processus de mise en candidature est maintenant terminé et plusieurs grandes entreprises ont manifesté leur intérêt à acheter Cannabis NB.

Seulement après une année d’activité, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé la privatisation de la société de la Couronne affirmant que la gouvernance et les affaires ne font pas bon ménage.

Les droits exclusifs de vente et de distribution au détail du cannabis dans la province étaient donc à vendre. Les intéressés avaient jusqu’au 10 janvier 2020 pour soumettre leurs candidatures et ils sont huit à l’avoir fait.

Le vif intérêt suscité par notre demande de propositions démontre que les entrepreneurs de l'ensemble du Canada sont prêts à investir au Nouveau-Brunswick, a déclaré le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, Ernie Steeves.

Huit soumissions

La candidature la plus surprenante est celle de Compagnies Loblaw, géant canadien de l'alimentation. Il y a aussi Canopy Growth Corporation, une entreprise ontarienne, l’un des plus grands producteurs de cannabis et fournisseur au pays.

D’autres entreprises œuvrant dans le domaine ont également participé à l’appel d’offres.

Deux organisations néo-brunswickoises, l’Association des distributeurs de cannabis du Nouveau-Brunswick et RSL NB ont également participé à l’appel d’offres.

Green Stop Cannabis ou encore Kiaro Brands provenant de Vancouver qui s’est récemment associé avec High Park Holdings, une filiale de Tilray, un leader mondial du marché du cannabis ont soumissionné.

Finalement, Fire & Flower s’est aussi portée candidate. L’intérêt de l’entreprise albertaine était déjà connu. Il s’agit d’un vendeur de cannabis et produits dérivés ayant des succursales dans les provinces où le marché est privé comme l’Ontario et l’Alberta. Elle est associée au groupe Alimentation Couche-Tard, appelé Circle K dans les provinces maritimes. YSS Corp, de l'Aberta a aussi participé à l'appel d'offres.

Avec les informations de Nicolas Steinbach