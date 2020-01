Un garçon de 14 ans en C.-B. dénonce le fait qu'il ne soit plus admissible à un médicament

La Colombie-Britannique a élargi sa couverture du médicament appelé Spinraza, mais juste avant Noël, le gouvernement a annoncé qu’il limitait l’âge d’admissibilité à 12 ans, laissant Miles Ambridge dépassé et déconcerté par la nouvelle.

Ça donne envie de faire un trou dans le mur avec un coup de poing et de crier. Je ne serais pas surpris si ça [la décision du gouvernement] rend les gens vraiment déprimés et tristes. Miles Ambridge, atteint d'amyotrophie spinale

L’amyotrophie spinale est une maladie dégénérative qui le prive lentement de sa force et de sa capacité à bouger et à respirer. Miles Ambridge utilise un fauteuil roulant et peut à peine bouger ses jambes ou ses pieds. On ne sait pas dans combien de temps je perdrai la force de mes bras ou de ma voix , explique-t-il.

Manque absolu de compassion

Environ 30 personnes en Colombie-Britannique sont atteintes de la maladie.

Le ministre de la Santé, Adrian Dix, n'était pas disponible pour une entrevue, mais dans un communiqué publié le mois dernier, un porte-parole du ministère a déclaré que la décision concernant la couverture du médicament était conforme aux recommandations de l'Agence canadienne des médicaments et des technologies de la santé, un organisme indépendant qui fournit des conseils aux gouvernements en matière de soins de santé.

Au fil des ans, Miles Ambridge a perdu la majeure partie de sa capacité à lever les bras et il sent ses poumons s'affaiblir. Photo : Radio-Canada / Harman

La mère de Miles Ambridge, Anne Belanger, est présidente du volet britanno-colombien de Cure SMA (spinal muscular atrophy) Canada. Elle remet en question la décision du ministère d’avoir annoncé la nouvelle juste avant les Fêtes.

Je pense que c'est épouvantable, ça montre un manque absolu d'empathie et de compassion. Anne Belanger, mère de Miles

Un des médicaments le plus chers au monde

Le fabricant américain du Spinraza, BioGen, facture normalement 118 000 $ par injection : 708 000 $ pour la première année de traitement et 354 000 $ pour chaque année suivante.

En Colombie-Britannique, les patients atteints de la forme la plus sévère d’ ASamyotrophie spinale , de type 1, sont admissibles à la couverture depuis le mois de novembre 2018. Le type 1 est normalement détecté chez les bébés au cours de leurs sept premiers mois, et ils vivent rarement au-delà de deux ans sans traitement. Le médicament peut aider à prolonger leur vie.

Miles Ambridge souffre d’ ASamyotrophie spinale de type 2, une forme de la maladie qui se développe progressivement. La couverture étendue du Spinraza en Colombie-Britannique comprend uniquement les patients de type 2 s'ils sont des nouveau-nés qui n’ont pas encore développé de symptômes et des enfants de moins de 12 ans qui n'ont jamais pu marcher.

Il n'y a aucune couverture pour les patients atteints de type 3, la forme la plus bénigne de la maladie.