Des Iraniens sont arrivés à Winnipeg grâce au bouche-à-oreille

L’un des premiers Iraniens de Winnipeg, Lotfollah Shafai, explique qu’il n’a pas convaincu ses compatriotes à s’installer dans la capitale manitobaine. Selon lui, c’est le bouche-à-oreille qui a permis d’attirer de nombreux jeunes qui ont étudié les technologies d’antennes et de satellites dans la province.

M. Shafai est arrivé à Winnipeg en 1969 comme chargé de cours à l’Université du Manitoba.

Il avait passé une partie de sa vie en Angleterre et avait terminé son doctorat en génie à l’Université de Toronto peu de temps avant de déposer ses valises dans la capitale manitobaine.

Il explique que la population iranienne de la ville à son arrivée était composée de deux frères, qui étaient médecins, et de lui-même.

M. Shafai souligne que dans le cadre de son travail, qui consistait entre autres à rédiger des articles et assister à des conférences, les Iraniens l’ont remarqué et lui ont écrit afin qu'il leur décrive la vie au Canada.

Je n’ai dit à personne de venir ici , a-t-il dit. J’ai expliqué ma propre expérience et certains sont venus, et d’autres non. Mais c’est comme ça que ça a commencé.

Grâce aux travaux défendus par Lotfollah Shafai, les antennes satellites ont rétréci. Photo : Agence spatiale canadienne

Plus de cinq décennies plus tard, Winnipeg compte 1900 personnes d’ethnie iranienne, selon le recensement de 2016 de Statistique Canada. Mais les membres de la communauté soutiennent que le nombre réel est plutôt de 3000 à 4000 personnes, y compris celles qui ont un visa temporaire et des étudiants internationaux.

Cette croissance rapide surprend M. Shafai.

Je dois dire que la croissance m'étonne parce que j’étais tellement occupé avec mes recherches que je n’ai pas vraiment trop fréquenter les gens, lance-t-il en riant. Une fois que j’ai ouvert les yeux, j’ai vu qu’il y avait plus de 2000 Iraniens ici, alors j’ai dit: "Qu’est-il arrivé?"

L’ensemble de cette grande communauté pleure les personnes mortes dans l’avion d’Ukraine International Airlines abattu accidentellement par l'Iran.

Tout le monde souffre , dit M. Shafai.

Deux des anciens étudiants du M. Shafai qui résidaient à Edmonton font partie des victimes : les professeurs d’ingénierie de l’Université de l’Alberta, Pedram Mousavi et Mojgan Daneshmand.

Mojgan Daneshmand et Pedram Mousavi avec leurs deux filles Daria Mousavi et Dorina Mousavi étaient à bord du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines. Photo : zaghtweet1/Twitter

En 2016, Mme Daneshmand a remporté le prestigieux prix international qui porte le nom de M. Shafai et qui souligne le travail de femmes travaillant dans le domaine des antennes et de la propagation.