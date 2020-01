Le court métrage canadien Brotherhood nommé aux Oscars

Ce film raconte l'histoire d'un berger tunisien ébranlé par le retour de son fils de Syrie. Il a été tourné par Meryam Joobeur, une réalisatrice tunisienne qui vit à Montréal.

Les nominations pour les prochains Oscars ont été annoncées lundi matin.

Dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, sont nommés : Tom Hanks (Un ami extraordinaire), Al Pacino (The Irishman), Joe Pesci (The Irishman), Brad Pitt (Once Upon a Time... in Hollywood) et Anthony Hopkins (Les deux Papes).

L'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle ira à Kathy Bates (Le cas Richard Jewell), Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Les Filles du Docteur March) ou à Margot Robbie (Scandale).

La cérémonie des Oscars se déroulera le 9 février prochain à Los Angeles.

Plus de détails à venir